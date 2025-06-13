Фонд социального медицинского страхования напомнил, как студентам получить статус застрахованного в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Студенты очной формы обучения, как в Казахстане, так и за рубежом, входят в льготную категорию, а значит, за них взносы выплачивает государство. Но алгоритм получения статуса различается, передаёт BAQ.KZ.

Для студентов в Казахстане

Статус "застрахован" присваивается автоматически на основе данных из информационных систем: Национальной образовательной базы данных (НОБД) и Единой платформы высшего образования (ЕПВО). Эти данные вносятся учебными заведениями, и крайне важно, чтобы они были корректными — особенно ИИН, форма и срок обучения.

Если статус не присвоен, студенту следует обратиться в своё учебное заведение и уточнить, были ли отправлены актуальные данные в базу.

Для студентов за границей

Таким студентам нужно самостоятельно подать заявление через портал eGov.kz, воспользовавшись услугой "Регистрация студентов, обучающихся за рубежом". Необходимо загрузить нотариально заверенную справку с места учёбы на казахском или русском языке. Статус застрахованного присваивается в течение 10 рабочих дней после подачи документов.

Что делать после окончания учёбы?

После завершения обучения или отчисления студент теряет статус застрахованного. Чтобы сохранить его, необходимо официально трудоустроиться (в этом случае отчисления делает работодатель) или самостоятельно оплачивать взносы — в 2025 году это 4 250 тенге в месяц.

Важно: Если студент работает официально во время учёбы, работодатель не обязан удерживать взносы на ОСМС — за него платит государство.

Фонд призывает студентов и их семьи своевременно проверять свой статус и обновлять данные, чтобы не остаться без доступа к медицинским услугам.