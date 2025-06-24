Кредитная история: где проверить, как исправить, зачем следить? Об этом рассказали в Агентстве Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, передает BAQ.KZ.

Кредитная история — это важный финансовый документ, в котором содержится информация обо всех займах, оформленных на физическое или юридическое лицо, а также данные о своевременности их возврата. Она формируется с момента получения первого кредита и играет ключевую роль при оценке заемщика финансовыми организациями.

Наличие положительной кредитной истории повышает шансы на одобрение займов и позволяет рассчитывать на более выгодные условия кредитования.

Каждый гражданин Казахстана имеет право один раз в календарном году бесплатно получить персональный кредитный отчет. Повторные запросы в течение года — платные.

Получить отчет можно следующими способами:

через сайт или мобильное приложение Первого кредитного бюро;

через портал eGov.kz ;

в отделениях ЦОН, Казпочты и офисе Первого кредитного бюро;

через Государственное кредитное бюро.

Если вы заметили недостоверную информацию — например, запись о просрочке по уже погашенному кредиту, — важно оперативно обратиться в соответствующий банк или МФО и подтвердить претензии документально.

Оспорить данные можно бесплатно на сайте Fingramota.kz:

Перейдите в раздел "Продукты и услуги";

Выберите "Оспаривание информации в кредитной истории";

Заполните форму, указав ИИН и номер телефона.

Проект реализован Агентством по регулированию и развитию финансового рынка совместно с Первым кредитным бюро.

Чтобы обезопасить себя от мошенничества, подключите услугу "Контроль кредитной истории". Она уведомит вас об изменениях в вашей кредитной истории — появлении новых займов, просрочек и т.д.

Услуга доступна через eGov, сайт или мобильное приложение Первого кредитного бюро.