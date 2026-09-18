Как меняется инвестиционная модель Казахстана

В рамках реализации Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию» Правительство перестраивает инвестиционную политику. Новая модель ориентирована на привлечение частного и иностранного капитала, развитие отечественного производства, инфраструктуры, технологий и несырьевого экспорта.

4,4 трлн теңге инвестиций и новые инструменты мониторинга

В 2026 году заключено 26 соглашений об инвестициях примерно на 4,4 трлн теңге. Предусмотрены развитие Национальной цифровой инвестиционной платформы и разработка аналитической системы мониторинга инвестиционных проектов с элементами ИИ.

В 2025 году инвестиции в основной капитал выросли на 16,7%

Их объем достиг порядка 23,5 трлн теңге против 19,4 трлн теңге в 2024 году. За январь–август 2026 года в основной капитал направлено более 13,5 трлн теңге, что на 8,1% больше, чем годом ранее.

В новом инвестиционном портфеле — 667 проектов на $162,5 млрд

На базе Kazakh Invest планируется создать Kazakhstan Investment House по принципу «одного окна». В числе новых проектов — производства в сфере глубокой переработки, промышленности, АПК и транспортной инфраструктуры. Среди примеров — проекты Fufeng Group, Dalian Hesheng Holding Group, Roca Group, Solico Group и Harvest Group SA.

Доля внебюджетных источников инвестиций выросла до 86%

За январь–август 2026 года доля бюджетных средств в инвестициях в основной капитал снизилась до 14%, тогда как на внебюджетные источники пришлось 86%. Основным источником остаются собственные средства предприятий — 66,7%.

Доля обрабатывающей промышленности в инвестициях выросла до 14,1%

В 2026 году продолжается рост вложений в энергетику, информацию и связь, обрабатывающую промышленность и АПК. При этом удельный вес горнодобывающей промышленности в общем объеме инвестиций снизился с 18,7% в 2024 году до 13,9% за восемь месяцев 2026 года.

На финансирование реального сектора через «Байтерек» предусмотрено 8 трлн теңге

В 2026 году объем финансирования реального сектора через инструменты холдинга планируется сохранить на уровне 8 трлн теңге. С начала года общий объем поддержки с учетом жилищного сектора достиг 7,4 трлн теңге, из которых 5,4 трлн теңге направлено на предпринимательство.

Новая инвестиционная модель строится вокруг привлечения частного капитала, сопровождения проектов и перераспределения инвестиций в пользу производства, инфраструктуры и несырьевых отраслей. Государственные инструменты при этом все больше используются как механизм привлечения дополнительных ресурсов бизнеса.