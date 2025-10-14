О том, как высшее образование в Казахстане перестраивается под влияние искусственного интеллекта, рассказала вице-министр науки и высшего образования Динара Щеглова на брифинге в СЦК, посвящённом реализации программы "AI-Sana", передает BAQ.kz.

По словам Динары Щегловой, министерство сознательно отходит от подхода "реагирования по факту" и формирует образовательные программы с упреждением.

"Мы анализируем, как искусственный интеллект влияет на рынок труда - где профессии будут трансформироваться, какие исчезнут и какие компетенции становятся ключевыми. Исходя из этого, мы разрабатываем программы так, чтобы выпускники выходили не в прошлое, а в будущее рынка труда", — заявила она.

Сейчас 30 университетов реализуют 38 программ по направлению искусственного интеллекта. С 2025 года навыки работы с ИИ будут интегрированы во все образовательные программы, а 95 вузов уже включили профильные дисциплины в учебные планы.

Также ведётся подготовка преподавателей: 54% профессорско-преподавательского состава прошли курсы по искусственному интеллекту, включая 7 757 педагогов, завершивших сертифицированное обучение. Полное охват планируется обеспечить в следующем году.