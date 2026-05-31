Как наладить сон и перестать жить в режиме хронической усталости

В современном ритме жизни сон всё чаще оказывается "второстепенной задачей". Работа, стресс, социальные сети и бытовые дела приводят к тому, что люди регулярно недосыпают, не всегда осознавая последствия. Однако именно сон определяет, насколько эффективно работает организм и как человек справляется с нагрузками.

В беседе с BAQ.kz психолог Румия Галимова подчёркивает, что сон – это фундамент восстановления, от которого зависит работа нервной системы и эмоциональное состояние.

По словам специалиста, при хроническом недосыпе организм постепенно переходит в режим перегрузки. Это отражается на концентрации внимания, памяти и способности быстро принимать решения. Человек становится более раздражительным, а уровень тревожности повышается.

Отдельно эксперт обращает внимание на распространённую ошибку – попытку компенсировать нехватку сна с помощью кофе или энергетических напитков. Такой подход даёт лишь временный эффект бодрости, но не решает проблему.

"Недосып нельзя компенсировать стимуляторами. Они лишь временно “маскируют” усталость, но организм продолжает работать в дефиците восстановления", – пояснила психолог.

Она также отмечает, что для взрослого человека нормой считается 7-9 часов сна в сутки. Регулярный сон менее шести часов приводит к накоплению усталости, даже если человек субъективно привыкает к такому режиму.

Сон регулируется гормональной системой. Ночью активно вырабатывается мелатонин, который помогает засыпанию и восстановлению биоритмов, а утром повышается уровень кортизола, отвечающего за пробуждение и активность. При нарушении режима этот баланс сбивается.

"Когда режим сна нарушается, организм теряет способность быстро адаптироваться к нагрузкам. В результате человек чувствует постоянную усталость, даже если формально спал", – отмечает специалист.

Большую роль играет и стабильность режима. Если время отхода ко сну и пробуждения постоянно меняется, внутренние биологические часы работают менее эффективно, что ухудшает качество отдыха.

Также важны условия сна: тишина, темнота и прохладная температура в помещении способствуют более глубокому восстановлению. В то же время яркий свет, шум и использование гаджетов перед сном мешают нормальному засыпанию.

Не менее значимы и вечерние привычки. Кофеин, тяжёлая пища и интенсивные тренировки перед сном могут повышать уровень возбуждения нервной системы и затруднять расслабление.

По словам психолога, улучшение сна начинается с простых, но регулярных изменений образа жизни. Важно соблюдать режим, уменьшать экранное время перед сном и формировать спокойные вечерние привычки.