Судебные решения о сносе жилых комплексов остаются неисполненными, а жители продолжают сталкиваться с последствиями точечной и плотной застройки. Об этом ранее на заседании Мажилиса поднял вопрос Депутат Бакытжан Базарбек. Он обратил внимание на дома, возведенные без разрешительной документации, объекты на землях нецелевого назначения и участки, где продолжается активное строительство при отсутствии инженерных сетей или необходимых согласований. Чтобы понять, как государство планирует устранять подобные риски, корреспондент BAQ.KZ запросил разъяснения у профильного министерства.

В своем обращении депутат Бакытжан Базарбек подчеркнул, что аналогичные ситуации возникают вокруг ряда территорий в Астане – включая район озера Талдыколь, где вопрос установления водохранных зон остаётся открытым. По его словам, жители и активисты обращаются с просьбой обеспечить защиту природных зон и соблюдение градостроительных норм при реализации новых проектов.

Что говорится в ответе Министерства промышленности?

В ответ на озвученные проблемы Минпромышленности изложило свою позицию и объяснило, какие инструменты предусмотрены в рамках реновации и работы со "старыми кварталами".

Согласно позиции министерства:

- собственникам жилых помещений при реновации предоставляются новые квартиры равнозначной площади, но и не менее однокомнатной;

- собственникам нежилых помещений возмещается рыночная стоимость либо, при согласии, предоставляются аналогичные помещения в новых объектах;

- перечень домов, подлежающих обновлению или сносу, определяют МИО с учётом износа конструкций и требований эксплуатации;

- снос аварийных и ветхих домов финансируется из местного бюджета;

- для финансирования проектов привлекаются средства городских бюджетов, частных инвесторов, институтов развития, квазигосударственного сектора и поступления от продажи нового жилья;

- при выпуске государственных ценных бумаг часть строящегося жилья будет направляться очередникам в соответствии с действующими правилами.

Министерство отдельно подчеркнуло, что реновационные проекты предусматривают строительство жилья разных классов, коммерческих помещений и паркингов, что позволяет реинвестировать средства в последующие этапы обновления жилого фонда.

Таким образом, официальная позиция Минпромышленности фокусируется на механизмах реновации и ответственности местных исполнительных органов за определение объектов, порядок сноса и компенсацию жителям. Заявление мажилисмена, в свою очередь, поднимает вопрос актуальности этих механизмов для конкретных ситуаций в Алматы и Астане, где жители продолжают фиксировать спорные строительные практики.

В итоге становится ясно, что формальные механизмы реновации существуют, однако их эффективность напрямую зависит от того, насколько последовательно местные органы будут применять эти инструменты в конкретных случаях. Именно этот разрыв между нормами и практикой сегодня и вызывает наибольшие вопросы у жителей, экспертов и депутатов.