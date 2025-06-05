Весной прошлого года в Казахстане произошло большое наводнение, которое сильно повлияло на работу нового министерства водных ресурсов и ирригации. В очередном выпуске проекта "Другими словами" на BAQ.KZ министр Нуржан Нуржигитов рассказывает, как ведомство справилось с паводком, почему дамбы не разрушились, сколько объектов пришлось чинить, и какие выводы сделали. Также в интервью обсудим, как работает система "Tasqyn", почему в стране по-прежнему нет привычки экономить воду и как будут решать эту проблему. Также министр объясняет, зачем нужно страхование жилья в зонах подтопления и чем полезны были паводки — например, они помогли наполнить водохранилища и даже доставили воду в Балхаш и Каспий. Говорим простыми словами о том, что делает министерство и как это важно для всех нас.