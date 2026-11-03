Таскали друг друга за волосы: учителя разняли дерущихся школьниц в ЗКО

В Западно-Казахстанской области конфликт между ученицами 11-го класса закончился судебным разбирательством. Школьницы устроили драку возле спортивного зала, а разнимать их пришлось учителям, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Как сообщили в пресс-службе Западно-Казахстанского областного суда, между двумя ученицами одной из школ произошла словесная перепалка, которая переросла в драку. Девушки начали таскать друг друга за волосы. Остановить конфликт удалось педагогам.

Дело рассмотрели в суде. Несовершеннолетние частично согласились с обстоятельствами, изложенными в материалах дела. Вместе с тем они утверждали, что конфликт первыми спровоцировали ученицы другого класса.

«Суд, заслушав участников процесса, изучив материалы дела и оценив представленные доказательства, согласился с заключением прокурора о необходимости признания несовершеннолетних виновными. Суд пришел к выводу о наличии оснований для привлечения их к административной ответственности», – сообщили в пресс-службе областного суда в ответ на запрос BAQ.KZ.

По итогам рассмотрения дела школьниц признали виновными по части 1 статьи 434 Кодекса РК об административных правонарушениях. На их законных представителей наложили штрафы на общую сумму 43 250 тенге.

Постановление суда не вступило в законную силу.

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