Как получить до 50 баллов ЕНТ по казахскому через КАЗТЕСТ
КАЗТЕСТ по казахскому превращается в ЕНТ-баллы.
Сегодня, 12:23
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Сегодня, 12:23Сегодня, 12:23
83Фото: Unsplash
Абитуриенты, сдававшие профильный предмет "Казахский язык", могут теперь перевести результаты КАЗТЕСТ в баллы ЕНТ, передает BAQ.KZ.
Министерство науки и высшего образования РК объявило о запуске онлайн-сервиса, позволяющего абитуриентам конвертировать свои сертификаты КАЗТЕСТ в баллы для Единого национального тестирования.
Соответствие по шкале:
- Уровень В1 → 42 балла ЕНТ
- Уровень В2 → 46 баллов ЕНТ
- Уровень С1 → 50 баллов ЕНТ
Чтобы воспользоваться услугой, необходимо зайти на сайт app.testcenter.kz и активировать перевод.
Преимущества:
- Упрощён поступок в университет
- Стимул для повышения уровня владения казахским языком
Напоминаем, что приём заявлений на образовательные гранты проходит с 13 по 20 июля 2025 года. Документы можно подавать онлайн через egov.kz или в центрах приёма при университетах.
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