Абитуриенты, сдававшие профильный предмет "Казахский язык", могут теперь перевести результаты КАЗТЕСТ в баллы ЕНТ, передает BAQ.KZ.

Министерство науки и высшего образования РК объявило о запуске онлайн-сервиса, позволяющего абитуриентам конвертировать свои сертификаты КАЗТЕСТ в баллы для Единого национального тестирования.

Соответствие по шкале:

Уровень В1 → 42 балла ЕНТ

Уровень В2 → 46 баллов ЕНТ

Уровень С1 → 50 баллов ЕНТ

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо зайти на сайт app.testcenter.kz и активировать перевод.

Преимущества:

Упрощён поступок в университет

Стимул для повышения уровня владения казахским языком

Напоминаем, что приём заявлений на образовательные гранты проходит с 13 по 20 июля 2025 года. Документы можно подавать онлайн через egov.kz или в центрах приёма при университетах.