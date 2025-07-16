  • 16 Июля, 13:13
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Как получить до 50 баллов ЕНТ по казахскому через КАЗТЕСТ

КАЗТЕСТ по казахскому превращается в ЕНТ-баллы.

Сегодня, 12:23
АВТОР
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Unsplash Сегодня, 12:23
Сегодня, 12:23
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Фото: Unsplash

Абитуриенты, сдававшие профильный предмет "Казахский язык", могут теперь перевести результаты КАЗТЕСТ в баллы ЕНТ, передает BAQ.KZ.

Министерство науки и высшего образования РК объявило о запуске онлайн-сервиса, позволяющего абитуриентам конвертировать свои сертификаты КАЗТЕСТ в баллы для Единого национального тестирования.

Соответствие по шкале:

  • Уровень В1 → 42 балла ЕНТ
  • Уровень В2 → 46 баллов ЕНТ
  • Уровень С1 → 50 баллов ЕНТ

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо зайти на сайт app.testcenter.kz и активировать перевод.

Преимущества:

  • Упрощён поступок в университет
  • Стимул для повышения уровня владения казахским языком

Напоминаем, что приём заявлений на образовательные гранты проходит с 13 по 20 июля 2025 года. Документы можно подавать онлайн через egov.kz или в центрах приёма при университетах.

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