Как правительство будет снижать вредные выбросы крупных предприятий
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Премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание Совета по переходу к "зеленой экономике": рассмотрено снижение выбросов крупных промышленных предприятий, передает BAQ.KZ.
Рассмотрен ход реализации мероприятий по достижению целевых индикаторов в части снижения вредных выбросов в атмосферу, внедрения на предприятиях наилучших доступных техник и отчетности по устойчивому развитию.
В рамках общенациональной инициативы "Таза Қазақстан" в стране реализуются масштабные мероприятия по экологическому обновлению.
"Параллельно нам необходимо снижать вредное воздействие производства на окружающую среду. Для перехода к "зеленой" экономике и достижения углеродной нейтральности нужно активизировать модернизацию промышленного сектора с учетом внедрения передовых технологий. Одним из ключевых направлений является сокращение эмиссий и парниковых газов в атмосферу, а также повышение энергоэффективности производств", — подчеркнул Олжас Бектенов.
По вопросу влияния на экологическую обстановку в Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях и области Ұлытау заслушаны отчеты руководства "Казахмыс", "Казцинк" и "Qarmet" о проделанной работе в области модернизации производств.
На обогатительных фабриках "Казахмыс" установлены пылеулавливающие системы, что позволило повысить эффективность процесса улавливания пыли до 99,9%. За счет газификации Жезказганского медеплавильного завода достигнуто сокращение выбросов в атмосферу на 16%. Замена оборудования систем водоохлаждения на Балхашском медеплавильном заводе обеспечила снижение показателя забора свежей воды на 35%. 100% объемов образуемого шлака перерабатывается с получением медного концентрата, чернового свинца.
"Казцинк" проведены работы на Усть-Каменогорской металлургической площадке, в результате чего выбросы снизились более чем в 4 раза — с 69 тыс. тонн в 2001 году до около 15 тыс. тонн в настоящее время. Планируется внедрить наилучшие доступные технологии на основных производственных площадках: это установка нового оборудования по утилизации диоксида серы из газов, реконструкция фильтров для улавливания твердых частиц и др. Общий объем инвестиций на эти цели составит более 108 млрд тенге.
"Qarmet" ведется реализация Дорожной карты на 2024–2030 годы, в рамках которой предусмотрено строительство новых коксовых батарей с глубокой очисткой коксового газа, модернизация котельного оборудования на ТЭЦ-2 и ТЭЦ ПВС Карагандинского металлургического комбината, перевод ряда печей на природный газ, реконструкция очистных систем воздуха и воды и др. В целом, за два года фактические выбросы AO "Qarmet" в атмосферный воздух сокращены на 10,3%, образование отходов снизилось на 19,8%.
Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев доложил, что для предотвращения негативного воздействия на атмосферный воздух от деятельности промышленных предприятий в Казахстане ежегодно снижаются нормативы по выбросам в рамках выдачи экологических разрешений. В результате перехода отечественных производств на новые технологии к 2035 году ожидается сокращение вредных выбросов в атмосферу на более чем 300 тыс. тонн.
Олжас Бектенов подчеркнул важность совместной работы представителей неправительственного сектора, научного сообщества и бизнеса по достижению Казахстаном углеродной нейтральности. Вместе с тем промышленным предприятиям необходимо активнее работать над обеспечением безопасных условий труда на производствах. Со стороны Правительства по данному вопросу будет усилен контроль.
По итогам совещания Премьер-министр дал ряд поручений профильным министерствам:
- Министерству экологии совместно с промышленными предприятиями — обеспечить внедрение в стратегические документы и планы природоохранных мероприятий индикаторы Концепции по переходу Республики Казахстан к "зеленой экономике". Компаниям необходимо размещать на своих интернет-ресурсах всю информацию по воздействию производства на экологию.
- Министерству промышленности и строительства совместно с "Казахмыс" и "Казцинк" — пересмотреть целевые индикаторы энергоэффективности, а также планы по энергосбережению и повышению энергоэффективности по итогам проведенного энергоаудита.
- Министерствам экологии, труда и соцзащиты совместно с общественными деятелями и международными организациями — рассмотреть возможность проведения серии семинаров и встреч по внедрению отчетности по устойчивому развитию для промышленных предприятий и обеспечить доступность информации для общественности.
- Министерствам здравоохранения, науки и высшего образования – проработать вопрос проведения глубоких научных исследований касательно влияния вредных факторов производства на здоровье населения с выработкой соответствующих рекомендаций.
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