На фоне стремительно меняющихся климатических условий и нарастающего дефицита водных ресурсов Казахстан активизирует усилия по внедрению водосберегающих технологий и модернизации гидротехнической инфраструктуры. Премьер-министр Олжас Бектенов в ходе рабочей поездки в Кызылординскую и Туркестанскую области лично проинспектировал ход исполнения поручений Президента по устойчивому водоснабжению аграрного сектора. Подробнее в обзоре BAQ.KZ.

Анализ ситуации

Юг Казахстана, традиционно являющийся аграрным центром страны, сталкивается с одним из самых острых вызовов современности — нехваткой воды. Климатическая засуха, снижение объема трансграничных вод и изношенность инфраструктуры подталкивают государство к комплексной перестройке всей водохозяйственной политики.

На этом фоне акцент на водосбережение перестал быть просто экологическим трендом — он становится экономическим и даже стратегическим приоритетом. И именно это направление стало центральным в повестке рабочей поездки Премьер-министра.

Кызылординская область

В Кызылординской области Бектенов осмотрел посевные поля хозяйства "Акмая", где уже внедрены современные системы орошения. На практике доказано: капельный и дождевальный полив способны существенно сократить водопотребление без потери урожайности.

Ключевые гидроузлы региона — "Айтек" и Кызылординский гидроузел — играют критическую роль в поддержании водного баланса. Они обеспечивают водой десятки тысяч гектаров посевных площадей и пастбищ. Однако очевидно, что существующих мощностей недостаточно для устойчивого развития, особенно в условиях засушливых лет.

Правительство уже внесло изменения в правила водопользования: теперь приоритет получают те фермеры, кто инвестирует в водосберегающие технологии. Остальные – только при наличии остаточных объемов и обязательства по модернизации.

Также проводится диверсификация посевов. В рамках Концепции развития АПК до 2030 года площадь под влаголюбивыми культурами (в частности, рисом и хлопчатником) будет сокращена на 41 тыс. га. Вместо них планируется увеличение производства кормовых культур и кукурузы – менее ресурсоемких и более адаптированных к новым климатическим реалиям.

Ключ к управлению стоком Сырдарьи

Отдельного внимания в ходе визита удостоилось водорегулирующее сооружение "Коксарай", которое играет критическую роль в управлении стоком реки Сырдарьи. Этот контррегулятор был построен как инженерный ответ на проблему сезонных паводков, угрожающих как экосистеме, так и сельхозугодьям юга Казахстана. Сегодня его значение многократно возрастает: в условиях дефицита воды именно "Коксарай" обеспечивает гибкое распределение стока, регулируя водоснабжение в зависимости от потребностей и доступных ресурсов.

Премьер-министр поручил ускорить реконструкцию сооружения, чтобы вернуть его к полной проектной мощности. Это необходимо не только для защиты от паводков, но и для эффективного использования весенних стоков, которые можно перенаправлять в водохранилища и на орошение в засушливый период.

Эксперты давно указывают, что при ограниченных объемах трансграничных вод, любые потери или неэффективное регулирование стока становятся критическим фактором. В этом контексте модернизация "Коксарая" рассматривается не просто как технический ремонт, а как стратегическая инвестиция в продовольственную безопасность юга страны.

Туркестанская область

Ситуация в Туркестанской области мало отличается: дефицит осадков, риск гидрологической засухи и нагрузка на Шардаринское водохранилище усиливаются год от года.

Премьер-министр посетил ключевые объекты — водохранилище "Шардара" и регулятор "Коксарай", на которых держится водоснабжение не только сельхозугодий, но и города Шардара. Здесь решается вопрос не просто о поливе, а о водной безопасности целых районов.

Бектенов поручил ускорить реконструкцию объектов и поручил активизировать международное сотрудничество по согласованию режимов подачи воды. Особенно это важно в отношении стран, расположенных выше по течению Сырдарьи.

Ставка на внутренние резервы

Снижение объема воды из трансграничных источников вынуждает Казахстан переосмыслить подход к управлению водными ресурсами. Президентом поставлена задача: построить 20 новых и отремонтировать не менее 15 действующих водохранилищ. Цель — аккумулировать весенние и талые воды, снизить зависимость от внешних источников и стабилизировать водоснабжение.

Так, за счет переброски 113 млн кубометров воды из "Байдибек Ата" и "Боралдай" в водохранилище "Боген" будет обеспечено гарантированное водоснабжение Туркестана.

Поездка Премьер-министра в Кызылординскую и Туркестанскую области стала не просто инспекцией, а сигналом: водный кризис — не угроза будущего, а реальность настоящего. И если Казахстан не перейдет на рельсы водоэффективного агросектора сейчас, последствия могут быть критическими — от падения урожайности до социально-экономической нестабильности в южных регионах.

Реформа водохозяйственной политики требует не только инвестиций, но и жесткой административной дисциплины, прозрачности и межгосударственной координации. Казахстан делает первые системные шаги в этом направлении — и от их успешности зависит продовольственная и экологическая безопасность страны.