Банкротство физлиц: что нужно знать казахстанцам

В Казахстане напомнили о действующем механизме банкротства физических лиц, который позволяет снизить долговую нагрузку граждан. Процедура применяется при невозможности исполнения обязательств перед кредиторами, сообщает BAQ.KZ.

В АРРФР напомнили, что банкротство рассматривается как крайняя мера и используется только при исчерпании иных способов урегулирования задолженности. До обращения к процедуре рекомендуется рассмотреть альтернативы, включая реструктуризацию долга через кредитора.

Внесудебная процедура применяется при задолженности до 1600 МРП (около 6,9 млн тенге) при соблюдении ряда условий: отсутствие имущества, непогашение обязательств в течение 12 месяцев и прохождение процедуры урегулирования задолженности.

Процесс проходит в упрощенном формате через электронные сервисы Egov.kz и Tazalau.kz, а заявки рассматривает Комитет государственных доходов Министерства финансов.

"Для граждан с задолженностью до 1600 МРП и просрочкой более 5 лет предусмотрена возможность подачи заявления без учета наличия имущества и без процедуры урегулирования. С марта срок рассмотрения таких заявлений сокращен с 6 месяцев до 1 месяца", - сообщили в ведомстве.

Судебная процедура применяется через суд в случаях, когда у должника имеется имущество или ситуация не подпадает под внесудебное банкротство.

Процедура банкротства влечет ряд ограничений. В частности, гражданам запрещается получать кредиты в течение 5 лет (за исключением микрокредитов в ломбардах). Также при судебном банкротстве может вводиться ограничение на выезд за пределы Казахстана, за исключением предусмотренных законом случаев.

Таким образом, банкротство является законным инструментом решения долговых проблем, однако требует взвешенного подхода с учетом всех последствий.