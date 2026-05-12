Как работает сервис "Закон и Порядок" в Казахстане

В Казахстане продолжает работать цифровой сервис "Закон и Порядок", позволяющий гражданам оперативно сообщать о правонарушениях через мобильные устройства, передает BAQ.kz.

Сервис доступен в приложении Egov Mobile, а также в мобильных приложениях банков второго уровня.

Платформа была запущена летом прошлого года и стала частью цифровизации взаимодействия граждан с правоохранительными органами.

С помощью специальной кнопки пользователи могут быстро отправить сообщение о правонарушении, бытовом насилии, дорожно-транспортном происшествии, инциденте с участием ребёнка и других нарушениях общественного порядка – без необходимости звонков или личного обращения в полицию.

Все обращения автоматически и в режиме реального времени поступают в органы внутренних дел, что позволяет ускорить реагирование на инциденты и повысить эффективность работы служб.

По данным за первые четыре месяца 2026 года, через сервис было зарегистрировано 34 153 обращения от граждан.

Развитие цифровых инструментов в сфере общественной безопасности продолжает расширять возможности оперативного взаимодействия населения с полицией и способствует повышению уровня правопорядка в республике.