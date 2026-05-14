Как работает система поддержки бывших осужденных в ЗКО
В Западно-Казахстанской области реализуется проект "Стоп-рецидив", направленный на профилактику повторных правонарушений среди лиц, состоящих на учёте службы пробации и полиции, а также на их социальную адаптацию и возвращение к полноценной жизни в обществе, передает BAQ.kz.
В регионе проводится комплексная работа по координации действий государственных органов. Так, обследованы социально-бытовые условия подучётных лиц, что позволило определить их потребности и формы необходимой поддержки.
По данным прокуратуры, 163 человека получили единовременные денежные выплаты из бюджета, а 60 граждан были трудоустроены, что способствует их социальной стабильности и снижению риска повторных правонарушений.
Кроме того, участникам оказана юридическая и психологическая помощь.
В целях дальнейшей адаптации организованы обучающие мероприятия по востребованным навыкам – стрижке, кройке и шитью, массажу. Также отмечается, что бесплатные парикмахерские услуги предоставлены не только самим участникам проекта, но и членам их семей.
