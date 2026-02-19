19 февраля состоялось заседание Рабочей группы при Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан по обеспечению избирательных прав граждан с инвалидностью, передает BAQ.KZ.

Участники заседания отметили системную работу ЦИК по созданию доступной инфраструктуры на избирательных участках. В частности, участки располагаются на первом этаже, оснащены пандусами, подъемными механизмами, тактильными указателями, кнопками вызова при входе и специальными парковками для автомобилей.

По данным территориальных комиссий, на участках оборудованы специальные уголки для граждан с инвалидностью, включающие лупы, наушники, информационные материалы и кабины для голосования с учетом доступа лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

В рамках текущей кампании применяются адаптированные материалы: аудиоинформация для людей с нарушением зрения, видео с сурдопереводом для лиц с нарушением слуха и размещение информационных материалов на уровне кресел-колясок. Пригласительные с QR-кодами, содержащими информацию о референдуме, будут доставляться гражданам с поквартирным обходом с уточнением необходимости специальных услуг.

Вице-министр труда и социальной защиты населения Виктория Шегай представила актуальные сведения о доступности объектов на портале inva.gov.kz.

Для обеспечения равного участия в референдуме предусмотрено изготовление трафаретов к бюллетеням со шрифтом Брайля и аудиобюллетеней на всех участках страны. Уполномоченный по правам социально уязвимых слоев населения при Президенте РК, депутат Мажилиса Парламента Кенжеғұл Сейтжан поддержал инициативу размещения аудиоверсии текста проекта Конституции на всех избирательных участках.

Кроме того, все члены комиссий референдума проходят видеокурс по вопросам обеспечения избирательных прав граждан с инвалидностью.

Отдельное внимание было уделено пилотному внедрению инновационных инструментов на участках в Актюбинской и Павлодарской областях: электронные лупы, индукционные петли, световые и звуковые информаторы, схемы участков со шрифтом Брайля. Сейчас опыт распространения таких решений прорабатывается с местными исполнительными органами в остальных регионах.