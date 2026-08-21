Как регионы Казахстана подготовились к выборам в Курултай

В регионах Казахстана завершается подготовка к предстоящим выборам. Избирательные участки в областях и городах республиканского значения оснащены необходимым материально-техническим оборудованием, избирателей проинформировали о времени и месте голосования. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии, передает корреспондент BAQ.KZ.

В Алматы будут работать 607 избирательных участков. На 604 из них оборудованы специальные зоны для граждан с инвалидностью. Избирателям раздали более 1 млн 274 тысяч приглашений, по городу подготовили 35 тысяч информационных плакатов. На сегодняшний день выдано 524 открепительных удостоверения.

В области Абай насчитывается 464 избирательных участка. На 419 из них созданы условия для граждан с инвалидностью. Избирателям раздали 402 408 приглашений, в многоквартирных домах разместили 7 100 информационных плакатов. Также выдано 299 открепительных удостоверений.

В Актюбинской области избирательные участки обеспечены необходимым оборудованием. В регионе раздали 58 019 приглашений и подготовили 805 информационных плакатов. По заявлениям избирателей выдано 531 открепительное удостоверение.

В Атырауской области избирательные участки приведены в соответствие с действующими требованиями. На 265 участках созданы необходимые условия для граждан с инвалидностью. В регионе подготовили около 840 информационных материалов и выдали 972 открепительных удостоверения.

Все 468 избирательных участков Западно-Казахстанской области готовы к голосованию. На каждом из них предусмотрены условия для граждан с инвалидностью. Избирателям раздали более 425 тысяч приглашений и разместили 724 информационных плаката.

В Жамбылской области будут работать 520 избирательных участков. Они обеспечены необходимыми информационными материалами, трафаретами, канцелярскими и хозяйственными принадлежностями. В регионе раздали 730 830 приглашений и разместили 17 786 информационных плакатов. Выдано около 500 открепительных удостоверений.

В области Жетысу избирателей заранее проинформировали о времени и месте голосования. Для этого раздали более 437 тысяч приглашений, а в многоквартирных домах разместили 15 200 информационных плакатов с адресами и номерами телефонов избирательных участков.

В Карагандинской области насчитывается 639 избирательных участков. На них подготовлены инструкции о порядке голосования, аудиоматериалы для слабовидящих граждан и специальные трафареты. Избирателей также проинформировали о месте и времени голосования.

В Костанайской области создано 716 избирательных участков. Все они обеспечены необходимым материально-техническим оснащением. Информация для избирателей распространялась через СМИ, интернет-ресурсы территориальной комиссии и информационные плакаты. На сегодняшний день выдано 302 открепительных удостоверения.

В Кызылординской области избирательные участки полностью оснащены необходимой техникой и оборудованием. На 359 участках созданы специальные условия для маломобильных граждан. Для слабовидящих избирателей подготовлены аудиоматериалы, брошюры и 375 специальных трафаретов, доставленных Центральной избирательной комиссией.

В Мангистауской области будут работать 267 избирательных участков. На 255 из них созданы необходимые условия для граждан с инвалидностью. В регионе раздали 45 775 приглашений и разместили 11 017 информационных плакатов. Также выдано 264 открепительных удостоверения.

В Павлодарской области к голосованию готовы 522 избирательных участка. Они оснащены необходимым оборудованием и специальными приспособлениями для граждан с инвалидностью. На сегодняшний день выдано 722 открепительных удостоверения. Бюллетени взяты под круглосуточную охрану органов внутренних дел.

В Туркестанской области избирательные участки также полностью оснащены необходимым оборудованием. Подготовлены кабины для тайного голосования, оргтехника, электрогенераторы и другие необходимые средства. Предусмотрены специальные условия для граждан с инвалидностью и слабовидящих избирателей.

В области Улытау участки обеспечены материально-техническими и организационными средствами. По заявлениям избирателей выдано 78 открепительных удостоверений. Бюллетени доставлены участковым комиссиям и взяты под охрану органов внутренних дел.

В Восточно-Казахстанской области будут работать 534 избирательных участка. Они оснащены необходимым оборудованием, созданы условия для граждан с инвалидностью и слабовидящих избирателей. В многоквартирных домах разместили 15 765 информационных плакатов, выдано 257 открепительных удостоверений.

Таким образом, региональные избирательные комиссии заявили о готовности к организации голосования.