Футуролог, профессор Haas School of Business, CEO Cambrian Futures Олаф Грот на заседании Совета по развитию искусственного интеллекта проходящем в Астане, высказался о регулировании искусственного интеллекта, передает BAQ.KZ.

"ИИ стремительно становится операционной системой обществ. У операционных систем есть правила. Казахстан уже проявил лидерство, став одной из первых стран мира, принявших закон об искусственном интеллекте. Этот закон важен, потому что он создает баланс между стимулированием инноваций и обеспечением безопасности, между защитой прав граждан — включая права меньшинств — ради стабильности общества и созданием благоприятных условий для предпринимателей", - сказал эксперт.

Следующая задача, по его мнению, это превратить эту основу в институционально прочную, целостную систему регулирования, закрепленную в аппарате Президента,

"Это не просто технический вопрос. Это одновременно вопрос конкурентоспособности, региональной стабильности, демократического доверия и национальной безопасности", - сказал Олаф Грот.

По его мнению, сфера должна регулироваться на основе следующих условий:

Первое — единый региональный рынок данных с гарантией конфиденциальности и доверия как ключевой валюты.

Второе — создание системы "песочниц" для предпринимателей, где они смогут быстро тестировать и масштабировать проекты

Третье — поддержка как закрытых, так и открытых решений, чтобы инновации сохраняли конкурентность и не попадали под контроль олигополий.