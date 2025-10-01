Как регулировать искусственный интеллект, рассказал эксперт
Сфера должна регулироваться на основе нескольких условиях.
Футуролог, профессор Haas School of Business, CEO Cambrian Futures Олаф Грот на заседании Совета по развитию искусственного интеллекта проходящем в Астане, высказался о регулировании искусственного интеллекта, передает BAQ.KZ.
"ИИ стремительно становится операционной системой обществ. У операционных систем есть правила. Казахстан уже проявил лидерство, став одной из первых стран мира, принявших закон об искусственном интеллекте. Этот закон важен, потому что он создает баланс между стимулированием инноваций и обеспечением безопасности, между защитой прав граждан — включая права меньшинств — ради стабильности общества и созданием благоприятных условий для предпринимателей", - сказал эксперт.
Следующая задача, по его мнению, это превратить эту основу в институционально прочную, целостную систему регулирования, закрепленную в аппарате Президента,
"Это не просто технический вопрос. Это одновременно вопрос конкурентоспособности, региональной стабильности, демократического доверия и национальной безопасности", - сказал Олаф Грот.
По его мнению, сфера должна регулироваться на основе следующих условий:
Первое — единый региональный рынок данных с гарантией конфиденциальности и доверия как ключевой валюты.
Второе — создание системы "песочниц" для предпринимателей, где они смогут быстро тестировать и масштабировать проекты
Третье — поддержка как закрытых, так и открытых решений, чтобы инновации сохраняли конкурентность и не попадали под контроль олигополий.
"Именно сочетание доверия и врождённых активов Казахстана даст стране уникальное глобальное преимущество. Будущее ИИ в регионе не предопределено США или Китаем — оно пишется здесь и сейчас. У Казахстана есть шанс спроектировать его правильно: целенаправленно, инклюзивно и стратегически", - заключил эксперт.