Как сделать горы частью жизни алматинцев

Экономист Алмас Чукин в своём мнении о проекте «Almaty Superski» поднимает важную проблему доступности гор для жителей Алматы и необходимости развития горной инфраструктуры, передает корреспондент BAQ.kz.

Горы Заилийского Алатау являются одной из главных природных ценностей города. Они расположены очень близко и хорошо видны практически из любой его части. Однако, несмотря на эту близость, для большинства жителей горы остаются труднодоступными большую часть года.

Основная проблема заключается в недостаточно развитой инфраструктуре. Весной и осенью горные тропы становятся грязными и небезопасными, зимой доступ ограничен из-за снега и льда, а летом наблюдается перегруженность популярных маршрутов. В результате полноценно посещать горы можно лишь несколько месяцев в году.

Особенно важно учитывать интересы детей и семей. В настоящее время у многих детей нет возможности регулярно бывать в горах и формировать культуру общения с природой. В развитых странах, таких как Австрия и Швейцария, посещение гор является частью повседневной жизни и образовательной системы. В Алматы же горы часто остаются лишь красивым фоном.

Проект «Almaty Superski» направлен на решение этой проблемы. Он предполагает развитие современной инфраструктуры, включая канатные дороги и новые маршруты, что позволит сделать горы доступными круглый год для широкого круга жителей.

Также важным аспектом является экология. Стихийный туризм наносит вред природе, тогда как организованный туризм позволяет направлять потоки людей по оборудованным маршрутам и снижать нагрузку на окружающую среду.

Кроме того, проект имеет значительный экономический эффект: создание новых рабочих мест, развитие малого бизнеса и рост налоговых поступлений.

Таким образом, «Almaty Superski» – это проект, который может превратить горы из недоступного природного фона в важную и доступную часть жизни горожан, обеспечивая баланс между отдыхом, экологией и развитием региона.