Чистая прибыль АО "НАК Казатомпром" за первое полугодие 2025 года снизилась на 54% и составила 263 млрд тенге. Как эти показатели могут сказаться на экономике страны, учитывая роль компании как одного из ключевых игроков промышленного сектора Казахстана и главного производителя урана в мире, в материале корреспондента BAQ.KZ.

Лидер по добыче урана

АО "НАК Казатомпром" входит в группу компаний АО "Самрук-Қазына". Компания добывает более 20% мирового объема урана. В ее состав входят десятки дочерних и совместных предприятий, которые занимаются разведкой, добычей, переработкой и экспортом урана. Компания активно работает с партнерами из Китая, России, Франции, Японии и других стран.

С чем связаны снижения

Согласно отчету компании, с начала 2025 года консолидированная выручка составила 660,167 млрд тенге. Это на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

В компании объясняют, что снижение показателей связано со снижением объемов реализации.

Расходы по реализации в первом полугодии 2025 года составили 12 012 млн тенге. Это на 12 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это связано с изменением пунктов назначения поставок урановой продукции, ростом тарифов на транспортировку, а также ослаблением курса тенге по отношению к доллару США.

Скорректированный показатель EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации) составил 363,1 млрд тенге, что на 4% меньше, чем за тот же период 2024 года. Небольшое снижение связано с тем, что компания получила меньшую прибыль от совместных и ассоциированных предприятий.

Также в компании отмечают, что планы Казахстана по строительству АЭС открывают долгосрочную перспективу роста внутреннего спроса на уран, что может укрепить стратегическую роль компании в национальной энергетике.

В 2026 году компания планирует снизить объемы добычи урана примерно на 10% в 2026 году из-за нехватки баланса спроса и предложения на рынке, сократив с 32,777 тысяч тонн до 29,697 тысяч тонн. Это составит около 5% от мирового производства. По большей части это связано с корректировкой объемов добычи СП "Буденовское".

Некритическое сокращение прибыли

Руководитель Kursiv Research Сергей Домнин отмечает, что снижение планов добычи на уран на 2026 год, о котором заявил "Казатомпром", является нормальной практикой для урановой отрасли. Продиктовано оно задачей поддержания цен на сырье на приемлемом для производителей уровне.

"Обычная практика для сырьевых рынков. Присоединение Казахстана к ОПЕК+ никак не повлияло на имидж Казахстана как поставщика нефти, и похожее решение по урану никакого ущерба не нанесет", - поясняет Сергей Домнин.

Что касается, строительства АЭС, то по мнению, Сергея Домнина, это повысит энергетическую диверсификацию, но существенно на экономику страны и экспортную структуру это не повлияет. Для "Казатомпрома" внутренний рынок останется небольшим сегментом по сравнению с экспортом.

"По текущим планам Агентства по атомной энергии доля АЭС в электробалансе Казахстана не превысит 5% к 2035 году. Предполагается, что за горизонтом 2035 она продолжит расти, но в обозримой перспективе планировать надо именно, исходя из этих значений. Понятно, что серьезно изменить не то, что экономику страны, даже ее электроэнергетический сектор такая доля вряд ли сможет. Внутренний спрос на уран я бы тоже не переоценивал: в последние годы в мире в среднем добывается по 50 тысяч тонн урана, при этом действует около 440 атомных энергоблоков мощностью примерно 400 ГВт. "Казатомпром" контролирует около 20% мирового производства урана. Одна и даже три станции не смогут существенно сдвинуть структуру продаж компании", - говорит Домнин.

Он также отмечает, что при средней цене реализации урана "Казатомпромом" за последние шесть месяцев на уровне 60 долларов США за фунт, сокращение производства в Казахстане на 10% (около 3 тыс. тонн) и пропорциональное снижение продаж могут привести к снижению экспортной выручки страны примерно на 400 миллионов долларов США.

В целом, по его словам, сокращение чистой прибыли на 54% по итогам шести месяцев пока не выглядит критичным с точки зрения финансовой устойчивости компании, перспектив занятости в ее регионах присутствия и выплат в бюджет.

"Более того, "Казатомпром" – одна из тех компаний, которые регулярно авансируют выплаты по основным налогам, и у которых постоянно растет на балансе налоговый актив по НДС. Добыча урана – основной бизнес компании, пока в ее портфеле нет направлений, которые в среднесрочной перспективе могут сбалансировать в общем итоге изменение результатов уранового бизнеса".

Закономерное решение

Снижение показателей "Казатомпрома" не может отразиться на международном имидже Казахстана, говорит финансовый аналитик Андрей Чеботарев. Так как главный критерий, на который следует обращать внимание - это стоимость акций компании.

"Она растет, поэтому все в порядке. Что касается внутреннего спроса, я бы был достаточно скептичен. Мы не производим сами таблетки для АЭС. Чтобы их делать для атомных электростанций, необходимо либо развивать собственное производство, либо выкупать соответствующие цепочки в России, либо налаживать их самостоятельно. На сегодняшний день они идут исключительно через СП с Россией. Казахстан производит полуфабрикат для топливных таблеток, но не конечный продукт", - говорит финансовый аналитик.

Он также отмечает, что сокращение добычи урана со стороны "Казатомпрома" не является критичным, поскольку осуществляется в рамках поддержки цен на уран.