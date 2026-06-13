Как создается магия Cirque du Soleil: журналистов пустили за кулисы шоу

В Алматы с аншлагом стартовали гастроли шоу OVO всемирно известного Cirque du Soleil. Перед премьерой организаторы впервые открыли для журналистов закулисье постановки, показав, что происходит по ту сторону сцены за несколько часов до начала представления. Алматы стал вторым городом Казахстана после Астаны, где показывают знаменитое шоу.

Представители СМИ смогли увидеть репетиции артистов, работу костюмеров, музыкантов и технической команды, которая ежедневно готовит сложнейшие акробатические конструкции, свет и звук.

Миссия Cirque du Soleil — пробуждать воображение и вызывать эмоции у людей по всему миру. Казахстан стал 47-й страной в истории шоу OVO, и нас очень тепло здесь приняли, — рассказала официальный представитель Cirque du Soleil Жани Малле.

Одним из самых зрелищных моментов экскурсии стали фрагменты репетиций акробатических номеров — от воздушных ремней и воздушной сети до знаменитого бега по стене с использованием батутов. Артист из Бельгии Йорн Де Лендар, исполняющий роль Сверчка, признался, что уже десять лет живет своей мечтой, выступая в Cirque du Soleil.

Каждый вечер ты чувствуешь невероятную энергию зала. Именно ради таких эмоций я выхожу на сцену, — отметил он.

Само шоу рассказывает историю удивительного мира насекомых, жизнь которого меняется после появления загадочного яйца. На сцене оживают бабочки, жуки, пауки, муравьи и другие персонажи, а сюжет объединяет акробатику, театр, музыку, танец и визуальные эффекты. По словам артистов, OVO остается одним из самых семейных проектов Cirque du Soleil.

Семикратный обладатель Кубка мира Михаил Костянов считает, что такие постановки вдохновляют детей заниматься спортом и помогают хотя бы на время отвлечься от телефонов и гаджетов. Шоу существует уже 17 лет. За это время его посмотрели более 10 миллионов зрителей почти в 50 странах мира.

Над постановкой работает международная команда из более чем 100 человек из 25 стран, а на сцену выходят 53 артиста — акробаты, гимнасты, музыканты и чемпионы международных соревнований. Гастроли OVO в Алматы продлятся до 14 июня на площадке Almaty Arena. По данным организаторов, билетов на оставшиеся представления почти не осталось.