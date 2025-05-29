Студент 3 курса Павлодарского колледжа информационных технологий Даниил Барт стал одним из немногих студентов в мире, получивших персональное приглашение от компании Google на участие в крупнейшем технологическом событии — Google I/O Berlin – 2025, передаёт BAQ.KZ.

Это международная конференция соберёт ведущих разработчиков из Европы, Азии, Ближнего Востока и Африки, предоставляя уникальную возможность обмена знаниями и знакомства с последними технологическими достижениями в области искусственного интеллекта, Android, облачных платформ и веб-технологий.

Приглашение от Google — результат высокой оценки технических знаний и проектов студента. Даниил успешно прошёл строгий отбор, подтвердив свои навыки и участие в деятельности международного IT-сообщества.

"Конференция и последующая стажировка откроют для меня доступ к передовым знаниям и опыту. Это не только шаг вперёд в профессиональном плане, но и большая честь — представлять Казахстан на таком уровне", — отметил Даниил Барт.

Сотрудничество студента с Google началось в 2023 году, когда он ещё учился на первом курсе. Тогда он вошёл в команду организаторов технических мероприятий и конкурсов Google, проводимых в Казахстане.

Интерес к программированию у Даниила появился ещё в школе. Уже в колледже он начал активно участвовать в хакатонах и чемпионатах. В 2023 году он завоевал золотую медаль на WorldSkills Kazakhstan, а в 2024 вошёл в топ-10 участников международного турнира в Иране.

Даниил также является лауреатом премии "Тәуелсіздік ұланы" и автором ряда успешных IT-проектов в рамках Google-сообществ.