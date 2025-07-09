Разбитые дороги в Мунайлинском районе Актюбинской области вызвали волну недовольства среди местных жителей. Особенно остро проблема стоит на автодороге Актобе–Эмба, где движение транспорта всё чаще напоминает экстремальное ралли с элементами выживания, передает BAQ.KZ.

Жители публикуют в соцсетях фото и видео, на которых видно: асфальтовое покрытие разбито, на дороге - глубокие ямы и ухабы. В комментариях люди иронизируют, что каждая поездка стала квестом, а некоторые участки дороги словно пережили танковую атаку.

Как оказалось, дороги разрушаются после проезда тяжёлых грузовиков, которые не соблюдают допустимые нормы загрузки. Несмотря на то, что трасса ремонтируется поэтапно, новое покрытие долго не выдерживает - ямы появляются буквально через несколько месяцев.

В ответ на жалобы в Управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области сообщили, что повреждение асфальта действительно связано с перегрузом фур.

"Асфальтовое покрытие на указанной дороге повреждено в результате движения тяжёлых грузовых автомобилей. Управлением направлено письмо в Транспортную инспекцию Актюбинской области. В дальнейшем в рамках содержания планируется проведение ремонтных работ. В настоящее время на месте работают специальные машины, ведётся выравнивание покрытия", - говорится в официальном ответе ведомства.

Также сообщается, что на пяти автодорогах областного значения планируется установка автоматизированных весовых станций, которые будут фиксировать перегруз в режиме реального времени и помогут контролировать движение тяжёлого транспорта.

Жители надеются, что эти меры помогут не только восстановить дороги, но и сохранить их в пригодном состоянии. Пока же каждое утро они продолжают свой дорожный квест - между выбоинами, риском для подвески и чувством бессилия.