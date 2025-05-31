В Казахстане ежегодно 31 мая отмечается День памяти жертв политических репрессий и голода. Эта дата напоминает о страшных событиях ХХ века, когда сотни тысяч казахстанцев стали жертвами сталинских репрессий. В стране действуют музеи, памятные комплексы и мемориалы, которые не дают забыть трагедии того времени. В этом материале корреспондента BAQ.KZ рассказываем, какие места в Казахстане связаны с историей репрессий и как в стране сохраняют память о пострадавших.

Эта трагедия коснулась каждой казахской семьи - историк

Политические репрессии и голод в Казахстане остаются одной из самых болезненных тем в истории страны. По словам кандидата исторических наук Ерлана Сайлаубая, директора НИЦ "Ел тарихы" при ЕНУ им. Л.Н. Гумилёва, работа по изучению этих событий активно продолжается.

"Речь идет о массовом голоде 1921–1922 годов, насильственной конфискации и коллективизации с 1927 года, восстаниях 1930–1931 годов и большом терроре конца 1930-х. Это был период, когда практически каждая казахская семья пострадала", – поясняет Ерлан Сайлаубай.

После обретения независимости в 1991 году начались системные исследования. Ещё в конце 80-х годов, во времена гласности, началась реабилитация жертв. В 1997 году президентом был объявлен Год памяти жертв политических репрессий.

"Уже с 1989 года мы начали собирать архивы, выявлять судьбы погибших. Было установлено, что свыше 115 тысяч человек подверглись репрессиям, из них более 27 тысяч были расстреляны. Это не просто цифры – это судьбы, это наши предки", – отмечает историк.

Сборники, архивы и многотомники

В последние годы издан десятитомник документов об истории голода и репрессий, охватывающий 1921–1934 годы. Ерлан Сайлаубай был его ответственным редактором.

"В этом проекте участвовали учёные со всей страны. Мы собрали более 2200 архивных документов, которые были изданы тиражом и разосланы в крупные библиотеки страны. Это стало важным вкладом в наше общее историческое сознание", – говорит он.

Под руководством Сената также была создана Государственная комиссия по полной реабилитации жертв. В рамках её работы изданы более 60 исследовательских трудов, включая 31-томную серию.

"Главная цель – не просто напугать фактами, а дать научную и взвешенную оценку прошлому. Чтобы такие трагедии не повторялись", – поясняет Ерлан Сайлаубай.

Осмысление прошлого невозможно без сохранения памяти в материальных формах — музеях, мемориальных комплексах и памятных местах, которые напоминают обществу о цене, заплаченной за свободу. В Казахстане такие места стали неотъемлемой частью исторического ландшафта.

Мемориальный комплекс Алжир – трагедия женских судеб

Один из самых известных мемориалов – Алжир, расположенный недалеко от Астаны, в селе Акмол. Здесь в годы сталинских репрессий находился Акмолинский лагерь жен изменников Родины. Сюда ссылали женщин, чьи мужья были признаны "врагами народа".

Фото: museum-alzhir.kz

В музее представлены письма, дневники, личные вещи заключённых, фотографии и документы, воссозданы тюремные камеры и сцены быта.

Центральным элементом комплекса стала "Арка скорби" – символ страданий, которые перенесли женщины и их дети. Ежегодно сюда приезжают школьники, студенты и потомки репрессированных, чтобы почтить память и узнать о судьбах узниц лагеря.

Карлаг и музей в Долинке – хроника большого террора

Карагандинский исправительно-трудовой лагерь (Карлаг) был одним из крупнейших лагерей ГУЛАГа. Он действовал почти три десятилетия, охватывая десятки тысяч заключённых.

Фото: karlagmuseum.kz

Сегодня в здании бывшей администрации Карлага, в посёлке Долинка, открыт музей памяти. Здесь можно увидеть документы, рассказывающие о репрессированных, воссозданные камеры, архивные справки, личные истории и фотографии.

Экспозиции показывают условия жизни заключённых, их труд, участие в строительстве, трагические судьбы казахской интеллигенции. Музей стал важным центром исторической памяти, куда приезжают исследователи, журналисты, школьники и туристы со всей страны.

Степлаг – политлагерь в сердце степи

В районе Жезказгана в советское время действовал лагерь для политических заключённых – Степлаг. Здесь содержались люди, обвинённые в антисоветской деятельности, учёные, писатели, военные.

В последние годы в этом районе началась работа по созданию нового музейного комплекса. Планируется строительство мемориальной зоны, исследовательского центра, разработка цифровой карты всех лагерей Казахстана, а также оцифровка архивных материалов. Инициатива получила поддержку со стороны историков, общественников и государственных структур.

Мемориалы в регионах

В Алматы у подножия Кок-Тобе установлен мемориал жертвам политических репрессий – скульптура скорбящей матери, рядом с которой размещены камни с названиями казахстанских лагерей.

Фото: Акимат города Алматы

В Шымкенте действует памятник "Қасірет", посвящённый казахской интеллигенции, уничтоженной в 1930–1940-х годах. Здесь увековечены имена таких выдающихся личностей, как Ахмет Байтурсынов, Алихан Букейханов и Мыржакып Дулатов.

Фото: Региональная служба коммуникаций города Шымкента

Похожие памятные объекты есть в Усть-Каменогорске, Павлодаре, Семее и других городах страны.

Цифровая память, архивы и образование

Казахстан уделяет большое внимание сохранению исторической памяти через образование и цифровые технологии. В стране создаются онлайн-платформы с архивами, публикуются книги, открываются выставки.

В учебных заведениях проводятся открытые уроки, читаются лекции, создаются студенческие проекты, посвящённые истории репрессий.

Государственные архивы совместно с исследовательскими институтами работают над восстановлением имён, созданием баз данных и публикацией документов.

В вузах читаются курсы по истории XX века, затрагивающие тему ГУЛАГа и политических репрессий.

Акции памяти и День скорби

Каждый год в конце мая в Казахстане проходят мемориальные мероприятия. Люди приходят к памятникам, возлагают цветы, зажигают свечи, читают имена жертв. В школах и университетах проходят встречи с потомками репрессированных, показываются документальные фильмы, организуются выставки.

В социальных сетях запускаются флешмобы и акции памяти, направленные на то, чтобы напомнить обществу о цене, которую заплатили за свободу миллионы казахстанцев.

Память о жертвах репрессий – это не только уважение к прошлому, но и предупреждение будущим поколениям. История политических репрессий – это напоминание о том, к чему приводит безнаказанность власти, игнорирование прав человека и подавление инакомыслия. Мемориалы, музеи и образовательные проекты помогают обществу сохранить честную и глубокую память о трагических страницах истории, делают её доступной для понимания молодёжи и напоминают, что свобода – это ценность, которую нужно беречь.