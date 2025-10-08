Во время встречи с представителями неправительственного сектора министр культуры и информации Аида Балаева отметила, что пресс-службы должны работать проактивно, формировать доверие и своевременно реагировать на общественные запросы. В ведомстве уже начата работа по системным мерам поддержки специалистов этой сферы, передаёт BAQ.KZ.

Представители гражданского сектора отметили, что для повышения эффективности взаимодействия с обществом необходимо создать единую платформу для обмена информацией и наладить качественную обратную связь между ведомствами и населением. Они также подчеркнули важность системного подхода к рассмотрению обращений граждан и активной работы пресс-служб, которые должны своевременно информировать общественность о деятельности государственных органов.

"Сегодня нужно требовать, чтобы органы как на центральном, так и на местном уровне серьёзно работали с обращениями граждан. Качество ответов и полнота предоставляемой информации оставляют желать лучшего. Пресс-службы ведомств должны быть активными, заранее отвечать на вопросы, возникающие в обществе, а не реагировать уже после появления критических публикаций", — отметили представители НПО.

В ответ министр культуры и информации Аида Балаева подчеркнула, что улучшение качества ответов на обращения граждан и укрепление коммуникации между государством и обществом остаются приоритетными задачами министерства.

"Я сама курировала этот блок и, конечно, как министр культуры и информации, заинтересована в том, чтобы граждане получали полноценные и качественные ответы. Это решает множество проблемных вопросов и делает общество действительно открытым", — отметила глава ведомства.

Аида Балаева также подчеркнула важность развития профессиональных компетенций сотрудников пресс-служб. По её словам, в министерстве регулярно проводятся обучающие семинары и тренинги, однако текучесть кадров остаётся высокой.

"Наверное, здесь нужен системный подход — повышение заработной платы сотрудников пресс-служб, чтобы они были заинтересованы оставаться в государственных органах и работать в долгосрочной перспективе. Этот вопрос мы уже инициировали на уровне Правительства", — сказала министр.

В завершение Аида Балаева предложила пригласить представителей пресс-служб на предстоящий Гражданский форум и подготовить специальные сюжеты, чтобы масштабировать информирование населения и подчеркнуть значимость их работы в формировании открытого государства.