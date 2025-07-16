В этом году решается судьба сразу двух объектов, ранее принадлежавших бывшим акимам Костаная и Костанайской области: ресторан "Алтын-Саф" экс-акима города Ахмедбека Ахметжанова, осуждённого на 13 лет за получение взяток и бывшая региональная резиденция, где проживал экс-аким области Архимед Мухамбетов. Первый объект не могут продать с торгов уже несколько лет, он постепенно ветшает. Второй - продолжают реконструировать под детский реабилитационный центр, передает корреспондент BAQ.KZ.

Судьба имущества Ахметжанова

Ресторан "Алтын-Саф" и другое имущество Ахметжанова были конфискованы в 2016 году после приговора. Суд установил, что экс-аким получил взятки на общую сумму 87 млн тенге. Самый громкий эпизод - передача тендера на строительство детсада аффилированной фирме за откат. Его заместителя задержали с поличным при получении 13 млн тенге. Он и выдал схему следствию, получив минимальное наказание.

По решению суда, у Ахметжанова конфисковали двухэтажный коттедж и три ресторана: "Монолит", "Метрополь" и "Алтын-Саф". Коттедж удалось вывести из конфискации - в нём жили несовершеннолетние дети. "Монолит" быстро продали за 40 млн тенге. "Алтын-Саф" до сих пор не реализован: здание пустует и разрушается.

Как ресторан стал ЦОНом

Наиболее интересная трансформация произошла с рестораном "Метрополь", площадью почти 2000 квадратных метров. Его передали на баланс Министерства информации и связи РК, которому на тот момент подчинялись несколько ключевых ведомств. Ресторан оценили почти в 450 млн тенге.

В 2018 году в здании "Метрополя" открыли первый в области цифровой ЦОН, аналогичный тем, что уже действовали в Астане, Алматы и Шымкенте. Он разместился на первом этаже, а на второй переехал центральный отдел №1 ЦОНа Костаная, ранее находившийся в тесном помещении.

Перенос объясняли многочисленными жалобами костанайцев на неудобства в старом здании. В новом - просторные залы и 21 стол для приёма граждан. Финансирование реконструкции взяло на себя НАО "Правительство для граждан", однако точная сумма не раскрывалась.

Позже сюда переехал и департамент Межведомственного расчетного центра социальных выплат (МРЦСВ), ранее он работал с коротким рабочим днём. После переезда в "Метрополь" специалисты стали работать до вечера, что горожане восприняли с одобрением.

Продать так и не смогли...

Судьба третьего ресторана, ранее принадлежавшего экс-акиму Костаная Ахмедбеку Ахметжанову, до сих пор не решена. "Алтын-Саф", конфискованный в 2016 году и оценённый тогда в 430 млн тенге, с тех пор так и не нашёл нового владельца.

В 2017 году здание передали на баланс областного управления предпринимательства. Аким области Архимед Мухамбетов предложил разместить здесь Центр поддержки предпринимателей, офис фонда "Даму" и клуб молодых бизнесменов. Но от идеи отказались - здание сильно обветшало, а стоимость реконструкции превысила 300 млн тенге.

Попытки продать объект с торгов успеха не принесли. В 2023 году его выставили на аукцион со стартовой ценой 850 млн тенге, причём с повышением ставки. Однако покупателей не нашлось - из-за высокой цены и изношенного состояния.

В конце прошлого года аким области Кумар Аксакалов заявил, что продавать ресторан больше не будут. По его словам, здание планируют использовать для нужд государства - под креативный или культурный центр.

Однако эксперты сомневаются в целесообразности такого размещения. Ресторан находится в 5–7 км от центра Костаная, за мостом, на правом берегу Тобола. Общественный транспорт туда не ходит, инфраструктура отсутствует. Фактически здание доступно только для автомобилистов или тех, кто готов платить за такси. Возникает вопрос: будет ли новый объект доступен всем, особенно если речь идёт о молодежной или культурной площадке?

Пока планов по запуску автобусного маршрута в этот район не озвучено. С учётом слабой поддержки частных перевозчиков со стороны государства, вероятность организации транспорта остаётся под вопросом.

Тем временем здание продолжает разрушаться: плитка на входе разбита, через неё прорастает трава, стены трескаются, территория заросла деревьями. "Алтын-Саф" остаётся символом того, как дорого может обойтись коррупция - не только в тенге, но и в нереализованных возможностях.

Снова аукцион на повышение

Ресторан "Алтын-Саф", ранее принадлежавший осуждённому за коррупцию экс-акиму Костаная Ахмедбеку Ахметжанову, вновь выставлен на продажу.

По данным управления предпринимательства Костанайской области, ресторан остаётся на их балансе, но не требует расходов на содержание - оплачивается только охрана. Заместитель руководителя ведомства Талгат Саламатов отметил, что стартовая цена и формат торгов (на повышение или понижение) определяются управлением финансов.

На сайте управления указано: площадь здания - 1558,4 кв. м, участок — 0,1916 га, расположение — 550-й км трассы Екатеринбург – Алматы, правый берег Тобола. Объект оценён в 256,5 млн тенге — почти в 1,5 раза дешевле, чем в 2016 году. В здании также имеются кочегарка и летняя зона отдыха.

Победитель тендера должен будет разработать ПСД и в течение двух лет провести реконструкцию или капремонт. Для участия нужен гарантийный взнос - почти 38,5 млн тенге. Торги пройдут в электронном формате, на повышение цены.

Однако остаются сомнения в успешной реализации объекта. Здание с 2016 года не отапливалось и не ремонтировалось. Весной 2024 года его подтопило - вода дошла до середины первого этажа, что усугубило техническое состояние.

Удалённость от центра города, отсутствие инфраструктуры и высокие расходы на восстановление могут снова отпугнуть потенциальных покупателей. Удастся ли реализовать объект в этот раз - покажет аукцион.

Бывшая резиденция акима - теперь для детей

Резиденция на берегу Тобола, в которой ранее жил экс-аким Костанайской области Архимед Мухамбетов, в скором времени станет реабилитационным центром для детей с инвалидностью. Дом площадью более 200 квадратных метров расположен на территории в 20 гектаров в посёлке Амангельды, в черте города. Содержался он за счёт бюджета.

Впервые о резиденции стало известно в 2019 году, когда Мухамбетова спросили о её содержании. Он сообщил, что платит за коммунальные услуги сам - около 40 тысяч тенге в месяц из своей зарплаты в 762 тысяч тенге. По его словам, в доме жили и предыдущие главы области. Однако после его заселения началась общественная критика, в том числе - из-за ремонта подъездной дороги, выполненного за бюджетный счёт.

Архимед Мухамбетов покинул пост в 2022 году. В начале 2023-го в стране прозвучало поручение передать пять резиденций в регионах детям. В числе прочих и костанайскую.

Весной 2023 года журналистам впервые показали резиденцию изнутри. В комплексе оказалось шесть корпусов, пирс, спортивные площадки, юрты, беговые дорожки и даже бассейн. Объект решили преобразовать в современный реабилитационный центр для детей с психоневрологическими и двигательными нарушениями.

Центр будет предоставлять медицинские, психологические, социально-педагогические и трудовые услуги. Курс реабилитации назначит комиссия после заключения МСЭ. В бывшей резиденции смогут проходить лечение до 60 детей одновременно, что в три раза больше, чем в действующем областном центре на улице Гоголя, где принимают лишь 20.

На базе бассейна создадут санитарный корпус с гидропроцедурами. Планируется создать 70 рабочих мест. Новый центр существенно расширит доступ к реабилитации для детей с инвалидностью в регионе.

Долгая реконструкция

Прошло более двух лет с момента обещаний преобразовать бывшую резиденцию экс-акима Архимеда Мухамбетова в реабилитационный центр для детей, однако учреждение до сих пор не открылось. Мы узнали, почему.

По словам замруководителя управления координации занятости и соцпрограмм Костанайской области Алии Мекебаевой, реконструкция близка к завершению. На территории шесть корпусов: в них установлены лифты и пандусы, переделан бассейн - его глубину уменьшили до безопасной для детей.

Центр начнёт работу уже в этом году и сможет принимать до 60 детей одновременно. Всего в области свыше 5000 детей, нуждающихся в реабилитации, и около 1500 из них смогут посещать центр по рекомендации комиссии. Один курс длится от 14 до 21 дня, а учреждение будет работать круглый год.

Каждому ребёнку и сопровождающему предоставят отдельную комнату. В помещениях предусмотрены зоны отдыха с телевизорами и диванами, на улице - спортивные площадки, песочницы и специальные качели для детей с нарушениями ОДА.

Сама резиденция не была приспособлена для таких целей, поэтому переделка оказалась долгой. Сколько средств ушло на реконструкцию, в управлении точно не уточнили.

Финансовые подробности раскрыл аким области Кумар Аксакалов во время визита в объект 9 июля. На реконструкцию выделили 352 млн тенге из местного бюджета, ещё 1 млрд тенге - из фонда "Қазақстан халқына". Средства пошли на оборудование и обустройство.

Мебель закупили как местного, так и европейского производства. В том числе специализированные кровати и кресла из Финляндии. В центре установили дорогую реабилитационную технику - роботизированный экзоскелет локомат из Италии стоимостью 500 млн тенге. Он помогает восстановить навыки ходьбы у детей с тяжёлыми диагнозами.

Также в центре откроются залы ЛФК, сенсорная комната, пищеблок, кабинеты логопеда и трудотерапии - швейные, гончарные, столярные мастерские и др.

Центр обещают запустить уже этой осенью. В это же время, при успешной продаже с аукциона, может определиться и судьба ресторана "Алтын-Саф", ранее принадлежавшего Ахметжанову.

Жители региона надеются, что оба объекта, некогда символизировавшие власть и роскошь, наконец-то начнут служить детям и обществу.

Ответственность за результат - на местах

Стоит отметить, что в Казахстане лишь задали направление - использовать бывшие резиденции акимов на благо детей. А вот каким будет их профиль, каждая область решает самостоятельно. Следовательно, вся ответственность за реализацию проектов и эффективность перепрофилирования ложится на местные власти. Остаётся надеяться, что региональные акимы действительно знают нужды своих жителей и смогут превратить бывшие символы элиты в полезные для общества объекты.

Тем временем в стране продолжается возврат незаконно выведенных активов. Средства поступают в Специальный государственный фонд при Минфине. Уже одобрено 406 проектов на 318 млрд тенге, из них реализуются 333 - в сферах образования, здравоохранения, спорта и водоснабжения.

Возвращённые деньги идут на школы, спорткомплексы, медучреждения в сёлах и водопроводные сети, чтобы уже к 2025 году обеспечить все города и сёла страны чистой питьевой водой.

Фото Аскара Кенжетаева