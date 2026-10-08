Как воспитывать детей в современном мире: в Кызылорде прошел форум

В Кызылорде состоялся III республиканский форум «Анаға тағзым» на тему «Ана бренді: цифрлық дәуірдегі тәрбие коды» — «Бренд матери: код воспитания в цифровую эпоху». В мероприятии приняли участие представители Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Казахстана, Министерства культуры и информации, общественных организаций, научного и творческого сообщества, а также эксперты в сфере семейной и демографической политики.

На пленарном заседании председатель Комитета по делам молодежи и семьи Министерства культуры и информации Кайрат Камбаров представил основные направления семейной политики Казахстана. Участники обсудили сохранение национальной идентичности и преемственности традиций, воспитание подрастающего поколения и роль матери в формировании личности и общества.

Отдельное внимание уделили роли женщин в развитии науки и интеллектуального потенциала страны. Также участники рассмотрели вопросы воспитания детей, формирования общественных ценностей и охраны здоровья матери и ребенка. По итогам пленарного заседания состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам семейного воспитания.