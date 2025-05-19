В Алматы прошел IX Национальный форум по воспалительным заболеваниям кишечника (ВЗК), объединивший более 300 ведущих специалистов из Казахстана, России, Израиля, Бельгии и других стран. Мероприятие стало ключевым событием года в сфере гастроэнтерологии и прошло на фоне тревожной тенденции: число случаев болезни Крона и язвенного колита в стране неуклонно растет, передает BAQ.KZ.

С 2018 по 2023 год количество пациентов с болезнью Крона в Казахстане утроилось — с 555 до 1 631, а с язвенным колитом — выросло более чем в три раза, с 2 218 до 7 305. Особенно тревожит то, что болезнь всё чаще диагностируют у молодежи и подростков. Средний возраст пациентов — 35–40 лет.

Среди ключевых факторов роста заболеваемости врачи называют: урбанизацию, хронический стресс, распространенность кишечных инфекций, нерациональное питание и бесконтрольный приём антибиотиков.

"Мы сталкиваемся с тем, что болезнь всё чаще становится хроническим, инвалидизирующим состоянием у трудоспособных граждан", — отмечают участники.

В ответ на вызовы времени в НИИ кардиологии и внутренних болезней открыт первый в стране Центр лечения ВЗК, синдрома короткой кишки и нутритивной поддержки. Он оснащен современным оборудованием, мультидисциплинарной командой специалистов и открыт для всех нуждающихся в специализированной помощи.

"Форум показывает, что без консолидации усилий специалистов и государства справиться с ростом ВЗК будет сложно. Мы нуждаемся в региональных центрах, более доступной диагностике и долгосрочной стратегии помощи пациентам", — заявил директор НИИКВБ Марат Пашимов.

Участники форума подчеркнули важность ранней диагностики, внедрения биологической терапии, расширения доступа к эндоскопическим обследованиям и интеграции психологической помощи для пациентов с хроническими формами болезни.

Также в рамках форума прошёл конкурс молодых учёных и обсуждение новейших клинических рекомендаций, основанных на международной практике.

Проведение форума приурочено ко Всемирному дню воспалительных заболеваний кишечника (19 мая), который призван привлечь внимание к скрытой, но всё более острой проблеме здравоохранения в Казахстане.