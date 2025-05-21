Как выглядят самые продвинутые "комфортные школы" Астаны
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Сегодня, 15:52
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Сегодня, 15:52Сегодня, 15:52
163Фото: BAQ.kz
Настоящие школы будущего для всех детей Казахстана. Так называют учебные заведения возведенные в рамках проекта "Комфортная школа". За последние шесть лет в стране построили тысячу таких на миллион ученических мест. Школы нового формата укомплектованы всеми образовательными материалами. В итоге выигрывают все: ученики лучше запоминают знания, а педагогам легче объяснять материал. Чтобы понять, чем еще такие школы отличаются от обычных, наша съемочная группа посетила три образцовых здания в Астане. Подробности смотрите в спецрепортаже BAQ.kz.
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