Настоящие школы будущего для всех детей Казахстана. Так называют учебные заведения возведенные в рамках проекта "Комфортная школа". За последние шесть лет в стране построили тысячу таких на миллион ученических мест. Школы нового формата укомплектованы всеми образовательными материалами. В итоге выигрывают все: ученики лучше запоминают знания, а педагогам легче объяснять материал. Чтобы понять, чем еще такие школы отличаются от обычных, наша съемочная группа посетила три образцовых здания в Астане. Подробности смотрите в спецрепортаже BAQ.kz.