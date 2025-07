Долги могут стать тяжелым бременем, ограничивающим финансовую свободу и вызывающим стресс. Однако с правильным подходом, дисциплиной и стратегией можно не только избавиться от долгов, но и предотвратить их появление в будущем. Журналисты El.kz собрали советы от известных финансовых экспертов, которые помогут вам выбраться из долговой ямы и восстановить финансовую стабильность. Каждый совет подкреплен практическими шагами и примерами, чтобы вы могли применить их в своей жизни, передаёт BAQ.KZ.

Используйте метод "снежного кома" или "лавины" для погашения долгов

Дэйв Рэмси, американский финансовый гуру и автор книги The Total Money Makeover, известный своими практическими подходами к управлению финансами, предлагает два популярных метода погашения долгов: метод "снежного кома" и метод "лавины". Оба подхода эффективны, но подходят для разных психологических типов людей.

Метод "снежного кома"

Погашайте сначала самые маленькие долги, независимо от процентной ставки, чтобы быстрее видеть результаты. Это мотивирует продолжать. Платите минимальные платежи по всем долгам, кроме самого маленького. Направляйте все дополнительные средства на погашение самого маленького долга. После его закрытия перераспределите освободившиеся деньги на следующий по величине долгов.

Метод "лавины"

Сосредоточьтесь на долгах с самой высокой процентной ставкой, чтобы минимизировать переплату. Платите минимальные платежи по всем долгам, кроме того, у которого самая высокая ставка.

Максимально быстро гасите самый "дорогой" долг, затем переходите к следующему по величине проценту.

Выберите метод, который вам ближе: "снежный ком" для быстрой мотивации или "лавина" для экономии на процентах. Автоматизируйте минимальные платежи, чтобы избежать просрочек.

Используйте любую дополнительную прибыль (бонусы, подработки) для ускорения выплат.

Метод "лавины" помог женщине с несколькими кредитными картами сократить переплату на 30%, так как она сосредоточилась на карте с 24% годовых вместо 15%.

"Метод "снежного кома" работает, потому что маленькие победы создают импульс. Погасив один долг, вы чувствуете, что можете справиться с остальными", — Дэйв Рэмси.

Проведите аудит своих расходов за последние 1–2 месяца. Выделите категории, где можно сократить траты (например, подписки на сервисы, кофе на вынос, импульсивные покупки). Создайте бюджет по правилу 50/30/20: 50% дохода на основные нужды (жилье, еда), 30% на личные траты, 20% на погашение долгов или сбережения. Откажитесь от ненужных привычек, но сохраняйте важные для психологического комфорта траты (например, семейный ужин раз в неделю). Например, некая женщина отказалась от ежедневного кофе на вынос и дорогой одежды, перенаправив сэкономленные 25 тысяч тенге в месяц на погашение кредитной карты.

"Инвестиции — это для тех, у кого нет долгов. Если вы в долговой яме, ищите подработку, а не фондовый рынок", — советует эксперт из России Дина Гильмиярова.

Перестаньте использовать кредитные карты

Роберт Кийосаки, автор бестселлера "Богатый папа, бедный папа", считает, что кредитные карты создают иллюзию финансовой свободы, но на деле загоняют в долговую яму.

Уберите кредитные карты из кошелька. Некоторые эксперты советуют даже заморозить их (в прямом смысле — положить в морозилку), чтобы избежать соблазна. Закройте кредитные счета после полного погашения, если не уверены в своей дисциплине. Используйте дебетовые карты или наличные для ежедневных трат.

"Кредитные карты — это не деньги, а долг. Если вы не можете контролировать траты, избавьтесь от них", — Роберт Кийосаки.

Создайте финансовую подушку после погашения долгов

Наталия Смирнова, финансовый консультант из США и автор книги The Money Book for the Young, Fabulous & Broke подчеркивает, что после погашения долгов важно создать подушку безопасности, чтобы не вернуться в долговую яму.

Начните откладывать 10–20% дохода на сберегательный счет сразу после закрытия долгов. Стремитесь накопить сумму, равную 3–6 месяцам ваших расходов. Используйте подушку только для экстренных случаев (потеря работы, болезнь), а не для импульсивных покупок.