Как защитить детей в интернете: рекомендации МВД

Министерство внутренних дел напомнило родителям о важности цифровой безопасности детей и представило рекомендации, которые помогают защитить ребёнка в интернете без лишних запретов – через внимание, диалог и совместные правила, передает BAQ.kz.

Сегодня первый смартфон у ребёнка – это не просто устройство, а полноценное окно в онлайн-мир. Через него дети общаются, играют, учатся и проводят большую часть свободного времени. Именно поэтому, по мнению МВД, важно с самого начала выстраивать безопасные привычки пользования интернетом.

Одним из главных инструментов защиты специалисты называют родительский контроль. Такие функции позволяют ограничивать доступ к нежелательным сайтам и приложениям, фильтровать контент, следить за онлайн-активностью и помогать защищать личные данные ребёнка. При этом важно не просто установить ограничения, а объяснить, зачем они нужны.

Отдельное внимание ведомство уделяет возрастным ограничениям. Игры, приложения и соцсети рассчитаны на разные возрастные группы, и соблюдение этих правил помогает избежать неподходящего контента и потенциальных рисков. Также родителям советуют обязательно настраивать приватность аккаунтов подростков.

Не менее важный вопрос – экранное время. Длительное пребывание в телефоне или за компьютером может влиять на сон, концентрацию и эмоциональное состояние ребёнка. Поэтому важно заранее договариваться о балансе между онлайн- и офлайн-активностью – учебой, отдыхом и живым общением.

В МВД также рекомендуют родителям открыто говорить с детьми о правилах поведения в сети. Ребёнку важно объяснить, почему нельзя общаться с незнакомцами, передавать личные данные, отправлять фотографии, делиться адресом или информацией о семье.

Отдельный риск — интернет-мошенничество. Дети и подростки часто становятся уязвимыми в онлайн-играх, социальных сетях и при покупках в интернете. Поэтому взрослым стоит контролировать онлайн-транзакции и рассказывать, как распознавать подозрительные предложения.

В ведомстве подчёркивают, что цифровая безопасность – это не система запретов, а совместная работа родителей и детей, основанная на доверии, внимании и грамотных правилах поведения в цифровом мире.