Наша гордость, одно из семи национальных достояний, которое в наши дни стало символом политической дипломатии и национальным брендом, — уникальная порода борзых собак "тазы" — под реальной угрозой потери своей внутренней "программы" охотника, которая выводилась веками в суровых условиях степи нашими предками для защиты скота, заявил в интервью BAQ.KZ заводчик породы казахской борзой "Найза" Абзал Досыман.

Наш разговор с истинным патриотом и поклонником тазы состоялся накануне Дня независимости Казахстана — в то самое время, когда такие темы воспринимаются особенно остро и актуально.

"Сегодня в Казахстане стремительно развивается новое направление, неизвестное прежним поколениям охотников — это собачьи бега и курсинг. Это зрелищные соревнования, где собаки преследуют механический или живой объект, а зрители следят за скоростью, маневром, азартом. Для многих городских жителей это первый способ вообще увидеть работу борзой. В этом нет ничего плохого само по себе. В Европе курсинг и бега приносили людям радость и формировали сообщества любителей собак. Но именно там, где индустрия стала крупной, возникли и самые болезненные вопросы", — сказал Абзал Досыман.

По его словам, европейский вид развлечений пришёл и в Казахстан, где к собакам издавна относились не просто как к членам семьи, но и как к защитникам. Однако европейский опыт показывает, что в этой индустрии работают не только романтики, но и те, кто рассматривает собак как спортивный инвентарь.

Пока щенок показывает результат — его тренируют, возят на старты, вкладываются в ветеринаров. Как только приходит травма или падает скорость, собака превращается в "лишний актив". Кто-то ищет ей новый дом, другие отправляют в переполненные приюты, а кто-то просто оставляет животное на улице. Так появляются десятки и сотни "бывших спортсменов", с которыми потом работают зоозащитники.

"Из-за этих историй во многих странах усилились кампании против собачьих бегов. Где-то их жёстко регламентируют, где-то требуют полного запрета. Повестка меняется: речь уже не о том, “красиво ли бежит борзая”, а о том, что с ней будет, когда аплодисменты на стадионе закончатся", — заметил собеседник.

По его словам, Казахстан только входит в этот мир. У нас появляются площадки, клубы, первые соревнования. Формируется новая индустрия, и именно поэтому велик риск повторить чужие ошибки. Мы вдохновляемся европейскими картинками скорости, но не видим обратную сторону.

Обратная сторона медали

Заводчик предупреждает, что есть "обратная сторона медали", о которой почти не говорят. Во время курсинга собака бежит не за живой дичью, а за приманкой — куском шкуры или её имитацией. Для настоящей охотничьей собаки цель всегда одна: догнать дичь, взять её и получить заслуженное вознаграждение. Возможность "взять" — кульминация охоты.

На бегах эта точка отсутствует. Собака выкладывается полностью, но в финале её ждёт лишь кусок шкуры, который сразу убирают. Для зрителя это спорт, для собаки — цепочка незавершённых инстинктивных действий.

"Если десятилетиями выращивать охотничьи породы только под такой формат, через 10–20 лет мы можем получить линии собак с ослабленным охотничьим инстинктом. Формально собака бегает быстро, но её внутренняя “программа” охоты стирается", — подчеркнул Досыман.

Он предупреждает: если думать только о рекордах и шоу, то Казахстан столкнётся с теми же конфликтами, что и другие страны — протестами, скандалами, историями брошенных животных.

"У нас ещё есть время сделать иначе. Вместе со спортом нужно говорить о правилах: ответственности владельца, ветеринарном контроле, судьбе собаки после спорта. Тут нужна культура отношения к тазы — к нашему национальному достоянию", — резюмировал он.

Особенности национальной охоты с тазы

Заводчик рассказал об уникальной системе воспитания тазы, сложившейся в степи. Когда рождались щенки, хозяин стелил рядом волчью шкуру — чтобы тазы знал запах хищника. В 4–5 месяцев молодых собак брали на охоту, предварительно держа на голодном пайке, а затем давали волчье мясо как награду и стимул.

"Кто-то может возмутиться, прочитав эти строки. Но именно так в степи воспитывали охотников, которые не боялись схватки с волком. С древних времен тазы помогали хозяину сберечь скот — источник пищи и дохода", — пояснил он.

Тазы — дружелюбные собаки, но в охоте их не узнать. Быстрые, смелые, выносливые, они исторически предназначены именно для охоты.

"Они очень доброжелательны к людям и не агрессивны к другим животным, но непримиримы к серому хищнику", — отметил собеседник.

С обретением независимости появилось движение по сохранению тазы. Создан общественный фонд "Найза". В 2019 году фонд подарил щенка Президенту страны — Ронни. Позже появились Нэнси и Наурыз.

В 2022 году Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости сохранения тазы. С того момента работа фонда получила государственную поддержку.

В чём уникальность тазы?

В 2024 году Международная кинологическая федерация (FCI) предварительно признала казахский тазы официальной породой, закрепив Казахстан как держателя стандарта.

"Если обратиться к истории, родоначальником тазы была арабская борзая солюй. Её привезли миссионеры. Тазы и солюй похожи. Но в наших степях порода адаптировалась к климату и нуждам кочевников — охранять скот и людей от волков", — отметил Досыман.

У каждого народа есть свои гончие. Тазы же приобрели черты, уникальные для казахского уклада жизни. Сегодня FCI включает 350 пород.

Тазы-дипломатия

Ранее в мировые СМИ попало фото подросших тазы во время встречи президента Франции и короля Дании. Можно сказать, что так началась "тазы-дипломатия".

"Это тот момент, когда казахская борзая становится национальным брендом. У французов — петух, у китайцев — панда. И Казахстан тоже должен защищать своё национальное достояние", — резюмировал Досыман.

Автор: Кульпаш Конырова