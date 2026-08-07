Почти 90 лет: Старейшие аварийные дома Астаны могут уйти под землю

Кирпичные дома по адресу Женис, 8 и 8/1 расположенные в столичном районе «Сарыарка» были построены в 1941 году. Так называемый «золотой квадрат» в Астане сегодня сочетает в себе новые мега-проекты и историческую застройку.

Все тут пронизано историей. Она связана с тогдашним Управлениям железной дороги. Целый ряд зданий был построен для работников отрасли. Во дворах можно встретить старинные постройки, которые использовались как склады для дров, а после и как гаражи. К сожалению, некоторые из них находятся в плачевном состоянии.

Здания для своего возраста выглядят прекрасно. Наглядно видно, что даже накануне 90-летия дом может прекрасно сохраниться, если за ним ухаживать.

Правда у некоторых жильцов все равно остаются вопросы по поводу состояния зданий. Одна из проблем – это фасады, обсыпающиеся в разных местах. Другая заключатся в последствиях ремонта. Жительница дома под номером 8/1 Марина Омурзакова рассказывает, почему на первом этаже у каждого гостя создается впечатление, словно пол проваливается в одну из сторон.

«Много лет назад здесь делали частичный ремонт фасада. Рабочие закрыли воздуховоды на фундаменте. И сейчас дом «садится» потому, что дом не дышит. Мы подавали документы на модернизацию дома, однако нам отказали, ссылаясь на планы по сносу нашему здания. Хотя дом у нас хороший, сухой, можем показать наш подвал. Все в нем делается», - рассказывает местная жительница.

Комиссию в домах проводили в прошлом году - по ее заключению изношены конструкции на 61,1%. Сносить здания будут в 2030 году.