США стремительно расходуют стратегические запасы ракет — Reuters

Вооруженные силы США за время продолжающегося с конца февраля конфликта с Ираном практически исчерпали запасы наземных высокоточных ракет большой дальности. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с внутренними данными, сообщает Reuters. По информации агентства, речь идет прежде всего о ракетах ATACMS и Precision Strike Missile (PrSM), которые считаются одним из ключевых элементов американского арсенала для возможных конфликтов с крупными военными державами.

Источники Reuters утверждают, что американские военные использовали «практически все» имеющиеся ракеты этого класса. Каждая из них стоит более 1 млн долларов. Собеседники агентства также сообщили, что США уже израсходовали почти половину своего арсенала крылатых ракет Tomahawk. По оценке аналитиков Центра стратегических и международных исследований (CSIS), с февраля по июль было использовано около 65% ракет-перехватчиков Patriot и не менее 38% ракет THAAD.

По словам двух источников Reuters, эти оценки соответствуют внутренним данным американской стороны. Несмотря на публикацию Reuters, президент США Дональд Трамп отверг утверждения о дефиците вооружений. В заявлении Белого дома говорится, что Соединенные Штаты располагают «гораздо большим количеством боеприпасов, чем кто-либо в мире», а оборонная промышленность продолжает наращивать их производство.