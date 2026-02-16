Какая погода ожидает казахстанцев во вторник, 17 февраля
В нескольких регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение.
Сегодня 2026, 21:28
«Казгидромет» прогнозирует туман, гололед и сильный ветер в ряде регионов Казахстана, объявлено штормовое предупреждение, передает BAQ.KZ.
В Шымкенте ожидается дождь.
В Актау ожидается ветер с порывами до 15-20 м/с.
В Астана ожидается дождь, снег, гололед, туман и ветер.
В Актобе ожидается гололед и ветер с порывами до 15-18 м/с.
В Туркестанской области ожидаются дождь, гроза, туман и сильный ветер.
В Атырауской и Мангистауской области ожидается туман и ветер с порывами до 15-18 м/с.
В Алматы, Атырау и Таразе ожидается временами туман.
В Конаеве, Алматинской и Жетысуской областях ожидаются туман, гололед и ветер.
В Костанае, Актюбинской, Жамбылской и Костанайской областях ожидаются дождь, снег, метель, гололед, туман и ветер.
