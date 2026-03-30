В Казахстане в 2026 году продолжается масштабная модернизация автодорожной инфраструктуры. В целом строительством, реконструкцией и ремонтом охвачено более 11 тысяч километров дорог, из которых около 3,4 тысячи километров приходится на новые проекты и реконструкцию, передает BAQ.kz.

Речь идет не только о текущем ремонте, но и о запуске крупных инфраструктурных инициатив, направленных на укрепление транспортной связности регионов и развитие транзитного потенциала страны.

Новые маршруты и сокращение расстояний

Одним из ключевых проектов станет автодорога «Центр – Запад» протяженностью 896 километров. Проект был инициирован Главой государства и обеспечит прямое сообщение столицы с западными регионами, а также выход на Транскаспийский маршрут.

В рамках проекта предусмотрено строительство 19 транспортных развязок, 17 путепроводов, 40 мостов, 654 водопропускных труб, 48 скотопрогонов и двух подземных пешеходных переходов.

Еще один важный проект «Бейнеу – Саксаульский» протяженностью 559 километров. Новый маршрут позволит сократить расстояние более чем на 900 километров по сравнению с действующим направлением через Актобе и обеспечит сквозное сообщение между регионами.

Также реализуется проект автодороги «Жезказган – Караганда» длиной 572,6 километра. Он включает строительство 52 мостов, 72 путепроводов, 28 транспортных развязок и восьми площадок отдыха.

Региональные проекты и модернизация трасс

Параллельно ведется реконструкция и ремонт ключевых трасс в регионах.

Так, в Жамбылской области продолжается капитальный ремонт участка автодороги «Алматы – Ташкент – Термез». Завершить работы планируется уже в июле.

Как отметил представитель КазАвтоЖол Даурен Амренов, трасса не ремонтировалась около 50 лет, из-за чего на ней образовались многочисленные дефекты.

«Нижний слой покрытия – высокопористый крупнозернистый асфальтобетон 12 сантиметров. Пористый крупнозернистый асфальтобетон 10 сантиметров и 5 сантиметров ЩМА. Также у нас в проекте предусмотрен аварийный тупик для того, чтобы в летнее время большегрузный автотранспорт мог съехать на этот аварийный тупик у тех, у кого отказали тормоза, перегрелись», — сообщил он.

В области Жетысу ведется реконструкция трассы «Алматы – Талдыкорган». На участке от границы областей до Талдыкоргана полностью заменят дорожное покрытие, а также обновят разметку и дорожные знаки.

«Это позволит полностью обеспечить уровень безопасности на трассе», — отметил директор филиала КазАвтоЖол Нурхат Акылтаев.

В области Ұлытау продолжается реконструкция дороги «Жезказган – Кызылорда». Земляные работы здесь выполнены на 70%, а асфальтобетон уложен уже на 50 километрах.

«В рамках проекта запланировано 78 водопропускных труб, 18 скотопрогонов и четыре моста. В прошлом году один мост полностью завершили. Сейчас ведутся строительно-монтажные работы на трёх мостах», — сообщил представитель компании Нурсултан Кадиров.

В проекте задействованы около 500 единиц техники и 700 специалистов.

Обходы городов и разгрузка трафика

Важным направлением остается строительство обходов населенных пунктов.

Обход города Сарыагаш протяженностью 102,6 километра включит 22 моста, 8 транспортных развязок, два железнодорожных путепровода и 26 автобусных остановок.

Обход Кызылорды длиной около 26 километров предусматривает строительство мостов, развязок и подземного перехода.

Такие проекты позволят снизить нагрузку на городские дороги и повысить безопасность движения.

Технологии и современные решения

В рамках новых проектов внедряются современные инфраструктурные решения.

Например, на трассе «Актобе – Улгайсын» протяженностью 233 километра будет реализована интеллектуальная транспортная система, а также проложено 234 километра волоконно-оптических линий связи.

Проект также включает строительство мостов, путепроводов, развязок и проездов для сельскохозяйственной техники.

Реализация всех проектов позволит не только значительно сократить расстояния между регионами, но и повысить безопасность дорожного движения. Более того, ожидается, что принятые меры снизият нагрузку на городские дороги

и усилят транзитный потенциал Казахстана.

Масштаб работ и запуск новых транспортных коридоров формируют основу для долгосрочного экономического роста и укрепляют роль Казахстана как важного транзитного хаба региона.