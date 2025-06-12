В Казахстане разведкой недр занимаются больше 10 иностранных компаний. За последние четыре года они вложили в геологоразведку около 17 миллиардов тенге. Инвесторы ищут в нашей стране золото, медь, редкоземельные металлы и другие полезные ископаемые, передаёт BAQ.KZ.

В Министерстве промышленности отметили, что это стало возможным после реформы 2018 года, когда был принят новый Кодекс о недрах. Тогда в стране упростили правила: теперь любой инвестор может получить лицензию на разведку, если первым подаст заявку.

"После реформ в Казахстан пришли известные международные компании. Им выдали лицензии, и теперь они ведут геологоразведку на разных участках", – пояснили в ведомстве.

Сейчас в Казахстане работают более десяти иностранных компаний, занимающихся разведкой недр. Среди них – британские Rio Tinto, Skyfall LTD, Pallas Resources, Ivanhoe Mines и East Star Resources. Из Канады пришли Arras Minerals и FQM Kazakhstan, а из Австралии – FMG, Sarytogan Graphite и Hidden Owl.

Также в списке инвесторов – IG Asia (Австралия и Сингапур), Esan из Турции и польский предприниматель Бартож Карыковски. Все они получили лицензии и ведут геологоразведку в разных регионах страны.

"Согласно отчетным данным недропользователей, общий объем инвестиций данных инвесторов в геологоразведку составляет порядка 17 млрд тенге: 2021 год – 3,4 млрд тенге, 2022 год – 4,6 млрд тенге, 2023 год – 4,0 млрд. тенге, 2024 год – 4,9 млрд. Тенге", – рассказали в Минпромышленности.

Кроме того, в Казахстане работают такие гиганты, как BHP, Barrick, Teck Resources и First Quantum – они ищут месторождения мирового уровня. А корейский институт KIGAM вместе с "ТауКен Самрук" изучает литий в Приаралье.

Также в 2024 году была создана совместная компания Akbulak REE Ltd, где 75% принадлежит американской Cove Capital, а 25% – "Казгеология". В 2025 году Cove Capital планирует вложить в разведку месторождения Акбулак в Костанайской области ещё 1,5 миллиарда тенге.