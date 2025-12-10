В Мажилисе вновь вернулись к обсуждению пенсионного соглашения с Монголией - документа, который должен урегулировать порядок учёта стажа и назначения выплат для переселенцев двух стран, передаёт BAQ.KZ.

Одним из ключевых вопросов стал объём бюджетной нагрузки и фактическое число граждан, которых затронет новая норма.

Как отмечает депутат Ажар Сагандыкова, согласно статье 3 соглашения, все пенсионные выплаты будут выплачиваться за счёт республиканского бюджета нашей страны. Именно этот пункт, по её словам, требует дополнительного разъяснения - особенно в части количества переселенцев и финансовых последствий. Она также уточнила, какие преимущества соглашение создаёт для қандасов, которые уже переехали или только планируют переселение.

Исполняющая обязанности министра труда и социальной защиты населения Виктория Шегай представила актуальные данные. По её словам, в Казахстане сегодня проживает значительная группа выходцев из Монголии.

"На территории Казахстана проживает порядка 6600 граждан, переехавших на постоянное место жительства из Монголии, в том числе 6100 - это этнические репатрианты, вернувшиеся на историческую родину. По действующим информационным базам в стране назначены 1800 пенсионных выплат, включая граждан, вернувшихся на историческую родину. После вступления соглашения в силу перерасчёт стажа потребуется примерно для 400 таких граждан", — сказала она.

Министр подчеркнула, что реализация соглашения не потребует дополнительных ресурсов. Дополнительных средств из республиканского бюджета не потребуется, ввиду того, что эти средства уже заложены.

Отдельный акцент сделан на расширении прав кандасов. Ранее учитывался только трудовой стаж, выработанный в стране выезда, однако новое соглашение вводит более широкие нормы.

"Будет предусмотрен зачёт иных видов стажа - стажа воинской службы, обучения в высших учебных и специально-технических организациях образования", — отметила Шегай.

Таким образом, соглашение не только формализует пенсионные обязательства, но и создаёт дополнительные социальные гарантии для этнических казахов, вернувшихся из Монголии.