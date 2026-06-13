Какие матчи пройдут на ЧМ-2026 по футболу 13 июня

Во второй игровой день чемпионата мира по футболу 2026 года в борьбу вступят еще два хозяина турнира — США и Канада. Первый матч дня пройдет в Торонто, где сборная Канады встретится с командой Боснии и Герцеговины. Игра начнется в 00:00 по времени Казахстана.

Позже, в 06:00, на поле в Лос-Анджелесе выйдут сборные США и Парагвая. Накануне состоялись первые матчи турнира. Сборная Мексики обыграла ЮАР со счетом 2:0, а Южная Корея оказалась сильнее Чехии — 2:1.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля и впервые в истории проводится сразу в трех странах — США, Канаде и Мексике. Также это первый мундиаль с участием 48 сборных вместо привычных 32. Всего на турнире будет сыграно 104 матча. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

В Казахстане все игры чемпионата мира транслируют телеканалы Qazaqstan и Qazsport.