Видео из соцсетей привело к наказанию участников свадебного кортежа
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Полицейские области Улытау привлекли к ответственности участников свадебного кортежа, которые грубо нарушили правила дорожного движения. Нарушения были выявлены в ходе мониторинга социальных сетей, передает BAQ.KZ.
Инцидент произошел после свадебного торжества в одном из ресторанов поселка Жайрем.
Во время мониторинга социальных сетей сотрудники полиции обнаружили видеозаписи, на которых участники автомобильного кортежа грубо нарушали правила дорожного движения.
В ходе проверки был установлен организатор автоколонны. В отношении него составлен административный протокол.
Восемь автомобилей на штрафстоянку
В результате оперативных мероприятий полицейские установили восемь автомобилей, водители которых допустили различные нарушения ПДД.
Все транспортные средства были водворены на специализированную штрафную стоянку.
Составлено 22 административных протокола
Всего в отношении участников свадебного кортежа полицейские составили 22 административных протокола. Нарушителей привлекли к ответственности за выезд на полосу встречного движения, создание аварийной обстановки, непристегнутые ремни безопасности у водителя и пассажиров, нарушение правил эксплуатации транспортных средств, несоблюдение требований при эксплуатации автомобилей, мелкое хулиганство, а также ряд других нарушений Правил дорожного движения.
Полиция предупредила водителей
В полиции напомнили, что свадебные кортежи, праздничные шествия и другие торжественные мероприятия не дают права нарушать закон и создавать угрозу другим участникам дорожного движения.
В ведомстве подчеркнули, что сотрудники полиции на постоянной основе отслеживают публикации в социальных сетях и реагируют на каждый факт грубого нарушения ПДД.
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