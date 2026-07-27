Полицейские области Улытау привлекли к ответственности участников свадебного кортежа, которые грубо нарушили правила дорожного движения. Нарушения были выявлены в ходе мониторинга социальных сетей, передает BAQ.KZ.

Инцидент произошел после свадебного торжества в одном из ресторанов поселка Жайрем.

Во время мониторинга социальных сетей сотрудники полиции обнаружили видеозаписи, на которых участники автомобильного кортежа грубо нарушали правила дорожного движения.

В ходе проверки был установлен организатор автоколонны. В отношении него составлен административный протокол.

Восемь автомобилей н а штрафстоянку

В результате оперативных мероприятий полицейские установили восемь автомобилей, водители которых допустили различные нарушения ПДД.

Все транспортные средства были водворены на специализированную штрафную стоянку.

Составлено 22 административных протокола

Всего в отношении участников свадебного кортежа полицейские составили 22 административных протокола. Нарушителей привлекли к ответственности за выезд на полосу встречного движения, создание аварийной обстановки, непристегнутые ремни безопасности у водителя и пассажиров, нарушение правил эксплуатации транспортных средств, несоблюдение требований при эксплуатации автомобилей, мелкое хулиганство, а также ряд других нарушений Правил дорожного движения.

Полиция предупредила водителей

В полиции напомнили, что свадебные кортежи, праздничные шествия и другие торжественные мероприятия не дают права нарушать закон и создавать угрозу другим участникам дорожного движения.

В ведомстве подчеркнули, что сотрудники полиции на постоянной основе отслеживают публикации в социальных сетях и реагируют на каждый факт грубого нарушения ПДД.

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