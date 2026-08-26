Какие меры применят за несвоевременную уплату НДС

НДС необходимо перечислить в бюджет в установленные Налоговым кодексом сроки. При нарушении срока налогоплательщику могут применить меры по обеспечению исполнения налогового обязательства.

Когда нужно уплатить НДС

До 25-го числа второго месяца после окончания отчетного налогового периода.

При импорте товаров – в сроки, установленные таможенным законодательством.

При ликвидации – не позднее 10 календарных дней со дня подачи ликвидационной декларации по НДС.

Что грозит при просрочке

В соответствии с налоговым законодательством могут применяться следующие меры:

начисление пени;

приостановление расходных операций по счетам;

ограничение распоряжения имуществом;

приостановление выписки электронных счетов-фактур;

ограничение доступа к интернет-ресурсам и интернет-площадке иностранной компании в предусмотренных законом случаях.

Таким образом, просрочка по НДС может привести не только к начислению пени, но и к ограничениям в проведении финансовых операций и распоряжении имуществом.