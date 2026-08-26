Какие меры применят за несвоевременную уплату НДС
26 Августа 2026, 17:18
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26 Августа 2026, 17:1826 Августа 2026, 17:18
93Фото: Коллаж BAQ.kz
НДС необходимо перечислить в бюджет в установленные Налоговым кодексом сроки. При нарушении срока налогоплательщику могут применить меры по обеспечению исполнения налогового обязательства.
Когда нужно уплатить НДС
- До 25-го числа второго месяца после окончания отчетного налогового периода.
- При импорте товаров – в сроки, установленные таможенным законодательством.
- При ликвидации – не позднее 10 календарных дней со дня подачи ликвидационной декларации по НДС.
Что грозит при просрочке
В соответствии с налоговым законодательством могут применяться следующие меры:
- начисление пени;
- приостановление расходных операций по счетам;
- ограничение распоряжения имуществом;
- приостановление выписки электронных счетов-фактур;
- ограничение доступа к интернет-ресурсам и интернет-площадке иностранной компании в предусмотренных законом случаях.
Таким образом, просрочка по НДС может привести не только к начислению пени, но и к ограничениям в проведении финансовых операций и распоряжении имуществом.
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