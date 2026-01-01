Где могут искупаться православные верующие в праздник Крещения Господня, рассказали на брифинге в столичной Службе коммуникаций, передает BAQ.kz.

Основные богослужения состоятся в трех местах: Успенском кафедральном соборе, Константино-Еленинском храме и храме преподобного Серафима Саровского. А со стороны уполномоченных служб будут приняты необходимые меры для обеспечения общественного порядка. В 19:00 часов 18 января запланировано проведение Крестного хода. Пешая колонна начнет движение от Константино-Еленинского храма. Ее маршрут пройдет по проспекту Республики и улице Гумар Караш до городского пляжа, где будет совершен чин великого освящения воды.

"Для проведения традиционных крещенских купаний будут оборудованы специальные проруби на левом берегу реки Есиль, в районе набережной парка "Столичный", возле центрального пляжа. Места для купаний начнут работу с 20:00 часов 18 января, после совершения чина освящения воды, и будут доступны до 02:00 часов 19 января", - сообщили на брифинге.

Уже 19 января купания будут продолжаться с 08:00 до 23:00 часов. Все купели оснастят безопасными лестницами и ограждениями. На месте будут организованы пункты обогрева для участников мероприятия.

Напомним, как и годами ранее Крещение Господне пройдет 18 и 19 января во всех православных храмах столицы. Организаторы обращаются к жителям и гостям столицы с просьбой соблюдать правила безопасности и объективно оценивать состояние своего здоровья.