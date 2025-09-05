Комитет государственных доходов Министерства финансов дал редакции BAQ.KZ официальный ответ по поводу контроля мобильных переводов. По данным ведомства, эта мера направлена на вывод из тени незаконной предпринимательской деятельности.

Причина в том, что многие предприниматели принимали оплату за товары и услуги через мобильные переводы на личные счета, не предназначенные для бизнеса.

На физических лиц это не повлияет

Как отметили в комитете, мера не затронет повседневные финансовые операции добросовестных налогоплательщиков и обычных граждан. Люди, как и раньше, смогут переводить деньги родственникам, друзьям, родителям или детям.

В каких случаях это подлежит контролю?

Для контроля мобильных переводов установлен конкретный критерий:

если один человек в течение трёх месяцев подряд ежемесячно получает деньги от 100 и более разных лиц, он попадает в поле зрения налоговых органов;

при этом важно не количество переводов, а число отправителей. Например, если один и тот же человек переводит деньги несколько раз в месяц, он считается одним плательщиком.

Откуда поступает информация?

Если гражданин превышает этот порог, его данные поступают в налоговые органы через банки второго уровня.

После этого органы государственных доходов проводят камеральный контроль и при необходимости направляют уведомление о необходимости устранить нарушения.

Что должен сделать гражданин?

Если он зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, сдаёт налоговую отчётность за соответствующий период.

Если не зарегистрирован, встаёт на учёт как ИП, указывает доходы в декларации по форме 270.00 и уплачивает 10% индивидуального подоходного налога.

Если налогоплательщик не согласен с уведомлением (например, переводы поступали только от родственников или друзей), он имеет право дать разъяснение.