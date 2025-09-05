Какие мобильные переводы попадут под проверку – разъяснение налогового органа
Мера не затронет повседневные финансовые операции добросовестных налогоплательщиков и обычных граждан.
Комитет государственных доходов Министерства финансов дал редакции BAQ.KZ официальный ответ по поводу контроля мобильных переводов. По данным ведомства, эта мера направлена на вывод из тени незаконной предпринимательской деятельности.
Причина в том, что многие предприниматели принимали оплату за товары и услуги через мобильные переводы на личные счета, не предназначенные для бизнеса.
На физических лиц это не повлияет
Как отметили в комитете, мера не затронет повседневные финансовые операции добросовестных налогоплательщиков и обычных граждан. Люди, как и раньше, смогут переводить деньги родственникам, друзьям, родителям или детям.
В каких случаях это подлежит контролю?
Для контроля мобильных переводов установлен конкретный критерий:
- если один человек в течение трёх месяцев подряд ежемесячно получает деньги от 100 и более разных лиц, он попадает в поле зрения налоговых органов;
- при этом важно не количество переводов, а число отправителей. Например, если один и тот же человек переводит деньги несколько раз в месяц, он считается одним плательщиком.
Откуда поступает информация?
Если гражданин превышает этот порог, его данные поступают в налоговые органы через банки второго уровня.
После этого органы государственных доходов проводят камеральный контроль и при необходимости направляют уведомление о необходимости устранить нарушения.
Что должен сделать гражданин?
- Если он зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, сдаёт налоговую отчётность за соответствующий период.
- Если не зарегистрирован, встаёт на учёт как ИП, указывает доходы в декларации по форме 270.00 и уплачивает 10% индивидуального подоходного налога.
Если налогоплательщик не согласен с уведомлением (например, переводы поступали только от родственников или друзей), он имеет право дать разъяснение.
