Какие нарушения нашли на рынках Астаны

В Астане завершились внеплановые проверки торговых рынков.

Специалисты Департамента торговли и защиты прав потребителей проверили объекты "Улжан", "Алтай", "Сарыарка", "Алаш" и "Шарын". В ходе проверок были выявлены нарушения требований законодательства в сфере торговой деятельности, правил внутренней торговли и национальных стандартов.

Владельцам рынков выдали обязательные предписания об устранении нарушений и предупредили о необходимости привести объекты в соответствие с установленными требованиями. После окончания установленного срока специалисты проведут повторную оценку исполнения предписаний и при необходимости примут дальнейшие меры в рамках законодательства.

Проверки связаны с завершением переходного периода, который государство предоставило владельцам рынков для модернизации объектов. За это время предприниматели должны были переоборудовать торговые площадки и привести их в соответствие с новыми требованиями.

"Важно помнить, что и арендатор, и продавец работают ради покупателя. Поэтому необходимо создавать удобные и комфортные условия для потребителей. Чем лучше будут условия на рынках, тем выше будет интерес покупателей", — отметил руководитель Департамента торговли и защиты прав потребителей по городу Астана Еркебулан Тагашев.

С января 2026 года в Казахстане начали действовать новые требования к торговым рынкам. Согласно законодательству, универсальные рынки в Астане, городах республиканского и областного значения с населением более 100 тысяч человек должны работать в стационарных торговых объектах.

Использование открытых нестационарных конструкций в качестве основного формата торговли теперь не соответствует требованиям закона.

До конца 2025 года владельцам рынков дали время на модернизацию и переоборудование объектов. В Астане в план модернизации вошли семь рынков: "Улжан", "Алтай", "Шанхай (Көк Базар)", "Сарыарка", "Центральный рынок", "Алаш" и "Шарын".