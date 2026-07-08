Казахстанцам начали рассылать письма из налоговой: кого заподозрили в скрытом бизнесе

Жители Казахстана, на чьи личные банковские счета регулярно поступали переводы от большого количества людей, начали получать информационные письма от органов государственных доходов. Как пояснили в Департаменте государственных доходов по Мангистауской области, речь идет о гражданах, у которых налоговые органы выявили возможные признаки незарегистрированной предпринимательской деятельности.

Кто получил письма

Проверка охватила банковские операции за первый квартал 2026 года. Информационные письма направили тем, у кого одновременно выявлены три признака:

в течение каждого из трех последовательных месяцев деньги на личный счет поступали от 100 и более разных отправителей;

счет не зарегистрирован как предназначенный для ведения бизнеса;

общая сумма поступлений за этот период превысила 12 минимальных заработных плат.

В ДГД подчеркивают, что получение такого письма не означает привлечение к ответственности и не является налоговой санкцией. Цель рассылки — уведомить граждан о возможных признаках предпринимательской деятельности и дать возможность самостоятельно привести свою деятельность в соответствие с требованиями налогового законодательства.

Если человек действительно получает доход от бизнеса, ему рекомендуют зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя (если этого еще не сделано), задекларировать доходы и своевременно исполнить налоговые обязательства.

Когда нужно отчитаться

Для граждан, не зарегистрированных в качестве ИП, а также самозанятых, по доходам, не подтвержденным чеками специального мобильного приложения, сведения необходимо включить в декларацию по форме 270.00 за 2026 год. Подать ее нужно с 1 января по 15 сентября 2027 года, а уплатить индивидуальный подоходный налог — до 25 сентября 2027 года.

Для индивидуальных предпринимателей сроки зависят от применяемого налогового режима. При общеустановленном режиме доходы отражаются в декларации по форме 220.00, которую необходимо представить до 31 марта 2027 года, а налог уплатить до 10 апреля. Для ИП на упрощенной системе применяется форма 910.00 за первое полугодие 2026 года. Ее необходимо сдать до 15 августа 2026 года, а налог перечислить до 25 августа.

Если поступления на счет не связаны с предпринимательской деятельностью или возникли вопросы по полученному письму, в Департаменте государственных доходов рекомендуют обратиться за разъяснениями в контакт-центр 1414 либо в территориальные органы государственных доходов.

В ведомстве также напомнили, что своевременное исполнение налоговых обязательств поможет избежать дальнейших мер налогового администрирования. В противном случае налогоплательщику могут направить уведомление о выявленных расхождениях по итогам камерального контроля.