Какие приговоры выносят за особо тяжкие преступления

В Казахстане лишь около 38,2% осуждённых по уголовным делам в прошлом году были приговорены к реальному лишению свободы.

По данным Ranking, такие данные приводятся в отчётах Комитета по правовой статистике и специальным учётам Генпрокуратуры РК.

В прошлом году осуждёнными признаны около 30,2 тысячи человек. Реальные сроки лишения свободы получили чуть более 11,5 тысячи из них – это 38,2%. Остальные были наказаны по-разному: ограничением свободы, штрафами или общественными работами.

При этом картина сильно зависит от категории преступления. По делам небольшой тяжести в тюрьму попадала лишь четверть осуждённых (26%). По тяжким преступлениям – около 52,9%. А по особо тяжким – почти все (99,3%). Лишь 0,7% в этой категории не получили реального лишения свободы, чаще всего по медицинским причинам, например из-за невменяемости и принудительного лечения.

Самой распространённой альтернативой тюрьме стало ограничение свободы – почти у трети осуждённых (28,7%). Ещё 11,5% назначили общественные или исправительные работы, 9% – штрафы.

Если смотреть на сроки, то большинство приговоров – относительно небольшие. За преступления небольшой и средней тяжести чаще всего назначают до 1 года или от 1 до 3 лет лишения свободы.

По тяжким преступлениям наиболее частые сроки – 3-5 и 5-8 лет. Примерно четверть осуждённых получают от 1 до 3 лет, а редкие случаи – менее года или, наоборот, до 20-25 лет.

По особо тяжким преступлениям чаще всего назначают 8-10 и 15-20 лет лишения свободы. Пожизненное заключение получили 67 человек, ещё 47 – сроки до 25 лет.

Однако статистика показывает и менее очевидную сторону. В 2025 году зафиксировано 159 случаев по тяжким преступлениям и 7 – по особо тяжким, когда суд назначал наказание ниже минимального порога, предусмотренного законом.

Например, по статье об убийстве по статье 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан, где минимальный срок составляет 8 лет лишения свободы, был случай приговора от 1 до 3 лет. В отчётах также есть дела по особо тяжким преступлениям против половой неприкосновенности, где сроки оказались ниже ожидаемых по максимальным рамкам.

При этом официальная статистика не раскрывает, какие именно обстоятельства повлияли на такие решения суда.