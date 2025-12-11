В ноябре 2025 года на Электронной бирже труда Enbek.kz было размещено 101,1 тысячи вакансий, из которых 73 процента предназначались для соискателей с квалификацией, передает BAQ.KZ со ссылкой на Минтруда.

По сравнению с октябрем общий объем объявлений снизился на 23 процента, в том числе квалифицированных позиций — на 26 процентов. Соискатели в свою очередь опубликовали 101,3 тысячи резюме, что на 11 процентов меньше, чем месяцем ранее.

Несмотря на общее снижение активности работодателей, в нескольких отраслях наблюдался рост спроса на рабочую силу. В горнодобывающей промышленности количество вакансий увеличилось на 26 процентов, достигнув 1,7 тысячи. В сфере административной деятельности рост составил 19 процентов — до 2,3 тысячи, в сельском хозяйстве — 11 процентов, что довело показатель до 8,3 тысячи. Незначительное увеличение также отмечено в отрасли предоставления услуг по проживанию и питанию, где количество вакансий выросло до 1,8 тысячи.

В то же время существенное сокращение произошло в сфере развлечений и отдыха — на 55 процентов, где число вакансий снизилось до 2,4 тысячи. В государственном управлении показатели упали на 40 процентов, достигнув 5,2 тысячи, а в энергетике — на 38 процентов, до уровня 2,4 тысячи вакансий. В остальных отраслях спад был более умеренным.

Эксперты объясняют снижение количества вакансий сезонными факторами, в частности уменьшением потребности в персонале для котельных установок после укомплектования штатов к началу отопительного сезона. Это стало ключевым фактором, повлиявшим на динамику рынка труда в конце осени.

На региональном уровне спад в размещении вакансий наблюдался почти во всех областях. Исключением стала Жетысу, где количество объявлений выросло на 11 процентов, достигнув 2,7 тысячи. Наибольшее сокращение зафиксировано в Западно-Казахстанской, Жамбылской и Атырауской областях.

Лидерами по числу размещенных вакансий стали Туркестанская область с 11,1 тысячи объявлений, а также города Астана и Алматы, разместившие 9,3 и 7,2 тысячи вакансий соответственно. На их долю пришлась более четверти всех объявлений за месяц.

Среди профессий наиболее востребованными оставались медицинские сестры и братья — 1,9 тысячи вакансий, санитары — 1,8 тысячи, а также воспитатели и водители автомобилей — по 1,5 тысячи объявлений.

Самые высокие уровни заработной платы предлагались главным строителям — от 640 тысяч тенге, начальникам производственных участков — от 595 тысяч, и авиационным диспетчерам — от 568 тысяч тенге. При этом самые высокие ожидания по зарплатам оставались у пилотов, руководителей IT-подразделений и главных геологов.

Таким образом, рынок труда в ноябре продолжил демонстрировать снижение активности работодателей и соискателей, что объясняется прежде всего сезонностью. При этом структура спроса и предложения по квалификациям и отраслям остаётся стабильной.