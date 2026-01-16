По итогам 2025 года общая площадь введённого в эксплуатацию жилья в Казахстане составила 20 099 тясяч кватратных метров, что на 5,1% больше, чем в 2024 году. Наибольший вклад в рост внесли крупнейшие города и отдельные регионы страны, передает BAQ.KZ.

Лидерами по объёму нового жилья стали:

Астана — 4 812,5 тыс. кв. м

Алматы — 2 607,7 тыс. кв. м

Шымкент — 1 381,9 тыс. кв. м

Среди областей наибольший рост ввода жилья зафиксирован в:

Жетісу — +11%

Алматинской области — +10,2%

Карагандинской области — +9%

Основная часть жилья (90% от общего объёма) построена частными застройщиками, при этом населением самостоятельно построено 7 120,6 тыс. кв. м. Всего в стране введено 37 219 жилых зданий, включая 2 591 многоквартирный дом (185,8 тыс. квартир).

Объём строительных работ по итогам года вырос на 15,9% и достиг 10 704,8 млрд тенге, что отражает активное развитие строительного сектора и спроса на жильё в Казахстане.