В Карагандинской области и городе Шымкент продолжается реализация пилотного проекта по назначению мер государственной поддержки с применением скоринговой модели, определяющей уровень благосостояния семей по объективным критериям. Цель инициативы — сделать социальную помощь максимально адресной и исключить получение льгот обеспеченными домохозяйствами, передает BAQ.kz.

По информации Минтруда, на первом этапе “пилота” скоринговая модель применяется при назначении трёх видов услуг: "Назначение жилищной помощи", "Субсидирование части арендной платы за жилище, арендованное в частном жилищном фонде" и "Возмещение затрат на обучение на дому детей с инвалидностью". В рамках проекта за поддержкой обратились сотни семей.

По данным министерства, по жилищной помощи поступило 1215 заявлений, все они были одобрены. По субсидированию арендной платы зарегистрировано 1268 обращений, при этом у 484 семей система определила высокий уровень дохода. По возмещению затрат на обучение на дому детей с инвалидностью принято 1256 заявлений, из которых 32 направлены семьями, относящимися к шестой категории благосостояния.

Как работает скоринговая модель

Скоринговая система автоматически оценивает финансовое и социальное положение семьи по 23 показателям. В расчёт берутся доходы, наличие имущества, транспорта, кредитов, уровень образования, состояние здоровья, инвалидность, количество иждивенцев, а также возможные скрытые доходы, например, от неформальной занятости. В зависимости от этих данных домохозяйства распределяются на шесть категорий — от крайней нуждаемости до высокого благосостояния. К последней, шестой категории, относятся семьи, где имеется два и более жилья, несколько автомобилей, зарегистрированный бизнес или доход выше четырёх прожиточных минимумов на одного человека. Такие семьи исключаются из числа получателей местных мер поддержки.

Проверка через школы

Кроме того, функционал скоринговой системы используется и в сфере образования. В Карагандинской области и Шымкенте 317 школ подключены к платформе, предоставляющей доступ к скоринговой модели. Социальные педагоги могут проверять уровень благосостояния семей при поступлении заявлений на оказание финансовой и материальной помощи учащимся. По данным министерства, было обработано 22 382 запроса, из которых 74 семьи признаны обеспеченными и не получившими поддержку.

Социальные выплаты сохраняются

Внедрение скоринговой модели не повлияет на социальные выплаты из республиканского бюджета. Всего 41 вид пособий, включая пенсии, выплаты по инвалидности, потере кормильца, рождению и уходу за ребёнком, а также пособия многодетным семьям, будут сохраняться без изменений. В полном объёме остаются адресная социальная помощь и выплаты из Государственного фонда социального страхования.

Законодательная основа

Пилотный проект реализуется в соответствии с совместным приказом шести государственных органов — Министерств науки и высшего образования, просвещения, труда, цифрового развития, индустрии и спорта. Все решения принимаются автоматически через Единую цифровую платформу с применением Цифровой карты семьи.

По замыслу разработчиков, внедрение скоринговой модели должно обеспечить более справедливое распределение господдержки и исключить человеческий фактор при назначении льгот. Теперь помощь будет предоставляться в зависимости от реального уровня нуждаемости, а не всем без исключения.