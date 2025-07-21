Какие школы будут закрыты в ЗКО: акимат предоставил полный список
Часть учреждений расположена в приграничных районах.
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В Западно-Казахстанской области из-за нехватки учеников под угрозой закрытия и реорганизации оказались 13 сельских школ, четыре из которых расположены в приграничной зоне. На вопросы BAQ.KZ в Управлении образования Западно-Казахстанской области сообщили, какие школы подлежат закрытию или реорганизации, и какие меры предпринимаются для сохранения доступа к образованию в сельской местности.
Согласно информации ведомства, речь идет о 4 начальных школах, которые планируют закрыть полностью, 7 основных школах, статус которых будет понижен до начального, а также о 5 средних школах, которые могут быть преобразованы в основные.
Подлежат закрытию следующие начальные школы:
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Акжаикский район: НШ Ақбұлақ (3 ученика), НШ Тоған (4 ученика), НШ Тегісжол (4 ученика);
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Таскалинский район: НШ Бастау (4 ученика).
Также запланирована реорганизация следующих основных школ в начальные:
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Акжаикский район: ОСШ Мойылды (34 ученика), ОСШ Тінәлі (29 учеников), ОСШ им. И.Тайманова (34 ученика);
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район Бәйтерек: Чировская ОСШ (22 ученика), Кирсановская ОСШ (21 ученик);
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Теректинский район: ОСШ Қызылжар (24 ученика);
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Чингирлауский район: ОСШ Жанатұрмыс (34 ученика).
Кроме того, реорганизация коснется и средних школ:
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Бокейординский район: СОШ им. Т.Масина (70 учеников);
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Жангалинский район: СОШ им. Х. Нурымгалиева (75 учеников), СОШ Абай (71 ученик);
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Жанибекский район: СОШ им. Г. Караш (72 ученика), СОШ им. Г. Сарбаева (54 ученика).
Четыре школы — в приграничной зоне
Особое внимание вызывает тот факт, что четыре из упомянутых школ находятся в приграничной зоне:
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район Бәйтерек — Чировская ОСШ, Кирсановская ОСШ;
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Жанибекский район — СОШ им. Г. Сарбаева;
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Чингирлауский район — ОСШ Жанатұрмыс.
"Все эти учебные заведения не соответствуют установленным государственным нормативам: согласно приказу Министра образования №185 от 6 мая 2022 года, минимальное количество учащихся должно составлять не менее 5 для начальной, 41 — для основной и 81 — для средней школы", — говорится в сообщении.
Что будет с детьми и как решают проблему
По информации управления образования, закрытие школ не приведёт к прекращению образовательного процесса: для учеников будет организован подвоз в ближайшие школы, а при необходимости — размещение в пришкольных интернатах.
Вместе с тем, в акимате региона сообщили, что предпринимаются комплексные меры по сохранению сельских школ. Так, в рамках пилотного проекта "Из города — в село" проводится агитационная работа по возвращению семей в сельскую местность. В сёлах строятся дома для многодетных семей, ремонтируются подъездные пути, предоставляется работа и возможность ведения личного подсобного хозяйства. Также сельчане могут получить безвозмездные гранты через Карьерный центр.
"По итогам 2024 года в сельскую местность переехали 104 семьи общей численностью 519 человек, из которых 326 — дети. На 1 июля 2025 года — ещё 12 семей, 48 человек, в том числе 27 детей", — сообщили в акимате ЗКО.
Решение примут в августе
Как уточнили в управлении образования, окончательное решение по закрытию или реорганизации школ будет принято в августе 2025 года. Все школы, находящиеся под угрозой, являются малокомплектными.
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