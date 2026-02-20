Штаммы коронавирусной инфекции до сих пор циркулирующие в Казахстане назвали эпидемиологи, передает BAQ.kz.

Текущую эпидемиологическую ситуацию в стране обсудили в Службе центральных коммуникаций. С начала года в Казахстане зарегистрировали всего шесть случаев коронавирусной инфекции, что в 16,3 раза ниже аналогичного периода прошлого года. Врачи отмечают, что сегодня COVID-19 протекает в основном в легкой форме. Пациенты не требуют госпитализации, отметила председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Сархат Бейсенова.