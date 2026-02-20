  • Главная
Какие штаммы коронавирусной инфекции до сих пор циркулируют в Казахстане

Об этом стало известно на брифинге для журналистов.

Штаммы коронавирусной инфекции до сих пор циркулирующие в Казахстане назвали эпидемиологи, передает BAQ.kz

Текущую эпидемиологическую ситуацию в стране обсудили в Службе центральных коммуникаций. С начала года в Казахстане зарегистрировали всего шесть случаев коронавирусной инфекции, что в 16,3 раза ниже аналогичного периода прошлого года. Врачи отмечают, что сегодня COVID-19 протекает в основном в легкой форме. Пациенты не требуют госпитализации, отметила председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Сархат Бейсенова.

– По данным последнего мониторинга за циркуляцией вариантов SARS-CoV-2 в РК установлена циркуляция 3-х подвариантов Омикрон XFG.3 – 75%, XFG.3.1 и XFG.6 по 12,5%. Циркуляция данных подвариантов Омикрон не вызывает дополнительные риски для здоровья населения, – рассказала спикер.

